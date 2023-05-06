شتموا اللاعبين ورئيس النادي.. تفاصيل إقالة حسام وإبراهيم حسن من تدريب المصري

في قرار فاجأ الأوساط الرياضية، قرر مجلس إدارة النادى المصري إقالة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، من قيادة الفريق الأول وسبب القرار حالة من الجدل بين عشاق الفريق البورسعيدي، بين مؤيد ومعارض للقرار.

شكاوى من اللاعبين ضد التوأم

وكشف رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري ، والمتحدث الرسمي لصدى البلد، خلال اتصال هاتفي، أن مجلس إدارة النادي حاول بشتي السبل رأب الصدع مع التوأم ، رغم التجاوزات التى طالته من تصريحات إبراهيم حسن المغلوطة فى وسائل الإعلام والتى اكتفي المجلس بتوقيع عقوبة مالية عليه ومنعه من التصريح إعلاميا حفاظا على مسيرة الفريق واستقراره وهو مالم يعجب المدير الفنى وشقيقه .

وأكد نائب رئيس النادى المصري، أن المجلس تلقي العديد من الشكاوى من لاعبي الفريق وبينهم الجزائرى دغموم باتهام المدير الفنى لهم بالتأمر عليه وعلى جهازه لصالح أشخاص في مجلس الإدارة .

وأضاف نائب رئيس المصري ، أن المجلس حاول خلال الفترة الماضية تذليل أي مشكلات بين اللاعبين والجهاز الفنى لسوء التعامل وتعرضهم للسباب الدائم من المدير الفنى وشقيقه، وهو الأمر غير المقبول من اللاعبين وخاصة الكبار منهم أمثال إلياس الجلاصي ومروان حمدى ودغموم نجوم الفريق.

التوأم يسب رئيس النادي

وأوضح المحدث الرسمي للنادى المصري، أن المجلس فوجئ باتصال من الجهاز الادارى وبعض اللاعبين لابلاغهم بأن العميد وشقيقه وجهوا أفظع السباب لرئيس النادى و المجلس عقب إبلاغهم بعقوبة ابراهيم حسن خلال جلسة المجلس الأخيرة لتصريحاته المتجاوزة والمغلوطة فى حق النادى والمجلس وهو مالم يقبلوه كلاعبين واداريين ضد النادى.

وشدد رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري ، على أن مجلس الإدارة بقيادة كامل أبوعلى اتخذ قرار باقالتهما عقب وصول مذكرات رسمية بالوقائع من الاداريين وواللاعبين.

وقال نائب رئيس النادى المصري ، إن مجلس الإدارة رفض تعرض المدير الفنى السابق للجماهير العاشقة لناديها فهل تقبل الجماهير سب رئيس النادى الذي يعتبر رمز الكيان.

ارتياح بين اللاعبين عقب القرار

واستقبل لاعبو الفريق قرار الاقالة بالارتياح الشديد وبدأوا فى العودة للمعسكر مجددا انتظار للانتظام تحت قيادة الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفنى الجديد المكلف بقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس إدارة النادى المصرى مع الجهاز الفنى واللاعبين مساء اليوم بمعسكر الفريق بالإسكندرية استعداد للمباراة المقبلة و المقرر لها يوم الاثنين ٨ مايو بترول أسيوط.

الجهاز المعاون لحسام حسن يرفض مغادرة المعسكر

علم صدى البلد أن الجهاز المعاون للمدير الفني للنادى المصري حسام حسن رفض مغادرة مقر معسكر الفريق بالإسكندرية عقب قرار إقالة العميد لما بدر منه من سلوك ضد اللاعبين ومجلس الإدارة برئاسة كامل ابوعلى.



وأكدت مصادر من داخل المعسكر أن مدير الكرة بالنادي المصري الكابتن ابراهيم حسن ووليد بدر المدير الإدارى وباقي طاقم الجهاز الفني المعاون و الطبي رفضوا مغادرة المعسكر لحين ورود قرار رسمي من مجلس إدارة النادى يحدد موقفهم حفاظا على الشرط الجزائي حال إقالتهم.

مجلس المصري يواصل اجتماعه

ويواصل مجلس المصري اجتماعاته برئاسة كامل ابوعلى للوقوف على باقي القرارات و الإجراءات التى سيتخذها المجلس خلال الفترة المقبلة لضمان الاستقرار ومواصلة الفريق أداءه بمسابقات الدورى العام وكأس الرابطة التى يخوض بها الفريق مرحلتين.



ومن المنتظر أن يصل قرار رسمى من النادى المصري إلى الجهاز المعاون يطالبهم بمغادرة المعسكر فى إجازة لمدة ٤ أيام تسوى خلالها كافة الأمور بين الطرفين.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة النادى المصري اصدر قرار اليوم بإقالة المدير الفني للفريق الأول حسام حسن لما بدر منه تجاه اللاعبين ومجلس الإدارة من تطاول وسباب نتج غنها مطالبة نجوم الفريق إنهاء تعاقدهم مع النادى.