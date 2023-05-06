عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قلتله حسبي الله ونعم الوكيل| لاعب المصري يكشف تفاصيل أزمته مع العميد

دغموم يطلب إنهاء
دغموم يطلب إنهاء تعاقده مع المصري

حصل موقع صدى البلد ، على نسخة من مذكرة لاعب المصري عبدالرحيم دغموم ، والتى تقدم بها إلى مجلس إدارة النادي المصرى ، مطالب بإنهاء تعاقده مع النادى.


وكشف نجم خط وسط النادى المصري ،، خلال المذكرة المقدمة أنه فوجئ بالكابتن حسام حسن يتهجم عليه بين شوطي مباراة أسوان، موجها إليه ولرئيس النادى ونائبه رجب عبد القادر وياسر يحيي المشرف على الفريق السباب، وطالبه بإبلاغهم تلك السباب.  

اتهم اللاعبين بالتآمر وسب رئيس النادى والمجلس| تفاصيل إقالة العميد من المصري

إقالة حسام حسن.. ميمى عبد الرازق مديرا فنيا لـ المصري

وأكد لاعب المصري، أنه ردا على المدير الفنى عقب وابل السباب بعبارة حسبي الله ونعم الوكيل ، مطالبا مجلس إدارة النادى المصري بإنهاء التعاقد معه .

دغموم يطلب إنهاء تعاقده مع المصري

FB_IMG_1683376216804
FB_IMG_1683376216804

وفسر الجزائرى لاعب وسط المصري طلبه ، بإنهاء التعاقد نظرا لأنه يحمل كل حب واحترام لمجلس الإدارة وجماهير بورسعيد العاشقة لناديها .

جدير بالذكر أن مجلس إدارة النادى المصري أعلن رسميا اليوم إقالة التوأم حسام وإبراهيم حسن ، لما بدر منهم وتكليف الدكتور ميمي عبد الرازق لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة . 

المصري اخبار النادي المصري أخبار رياضة بورسعيد الكابتن حسام حسن جماهير بورسعيد حسبي الله ونعم الوكيل رجب عبد القادر عبدالرحيم دغموم كابتن حسام حسن مجلس إدارة النادي المصري ميمي عبد الرازق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

بحضور محمود الخطيب.. تشييع جنازة نجم الأهلي السابق هاني مصطفى

إقالة حسام حسن من المصري

اختفى 5 أيام.. العثور علي جثة طفل داخل مجري صرف صحي في موريتانيا

عقوبة الشناوي ومعلول بسبب ضرب الشيبي في السوبر المصري| الحقيقة والتفاصيل

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بيجو وفيات.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري| صور

كارثة في المقاهي .. السكلانس يصيبك بأمراض خطيرة

مقصلة كلوب.. 4 نجوم يغادرون ليفربول في الميركاتو الصيفي

من شرفة قصر باكنجهام.. عرض جوي لطائرات السهام الحمراء للملك تشارلز |شاهد

استقلال الصحافة: الحوار الوطني نقطة هامة على طريق بناء الجمهورية الجديدة

مطالب وتعديلات تشريعية لتسهيل عملها.. ماذا ينتظر قانون الجمعيات الأهلية بالحوار الوطني؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة رانيا تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور ببريطانيا| شاهد

إطلالات راقية ومحتشمة لزوجات ملوك العالم في حفل تتويج تشارلز الثالث.. صور  

كارثة|هذه الأطعمة تهدد حياتك وتصيبك بتسمم غذائي.. كيفية الوقاية

صورة لـ زوجة حسن شاكوش قبل الشهرة| شاهد

فيديو

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم .. واستقرار الدولار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ