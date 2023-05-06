قلتله حسبي الله ونعم الوكيل| لاعب المصري يكشف تفاصيل أزمته مع العميد

حصل موقع صدى البلد ، على نسخة من مذكرة لاعب المصري عبدالرحيم دغموم ، والتى تقدم بها إلى مجلس إدارة النادي المصرى ، مطالب بإنهاء تعاقده مع النادى.



وكشف نجم خط وسط النادى المصري ،، خلال المذكرة المقدمة أنه فوجئ بالكابتن حسام حسن يتهجم عليه بين شوطي مباراة أسوان، موجها إليه ولرئيس النادى ونائبه رجب عبد القادر وياسر يحيي المشرف على الفريق السباب، وطالبه بإبلاغهم تلك السباب.

وأكد لاعب المصري، أنه ردا على المدير الفنى عقب وابل السباب بعبارة حسبي الله ونعم الوكيل ، مطالبا مجلس إدارة النادى المصري بإنهاء التعاقد معه .

دغموم يطلب إنهاء تعاقده مع المصري FB_IMG_1683376216804

وفسر الجزائرى لاعب وسط المصري طلبه ، بإنهاء التعاقد نظرا لأنه يحمل كل حب واحترام لمجلس الإدارة وجماهير بورسعيد العاشقة لناديها .

جدير بالذكر أن مجلس إدارة النادى المصري أعلن رسميا اليوم إقالة التوأم حسام وإبراهيم حسن ، لما بدر منهم وتكليف الدكتور ميمي عبد الرازق لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة .