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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اتهم اللاعبين بالتآمر وسب رئيس النادى والمجلس| تفاصيل إقالة العميد من المصري

حسام حسن
حسام حسن

جاء قرار مجلس إدارة النادى المصري، باقالة التوأم حسام وإبراهيم حسن، من قيادة الفريق الأول للكرة بمثابة القنبلة التى انفجرت فى الأوساط البورسعيدية والتى حملت بين طياتها المؤيد والمعارض للقرار . 

وكشف رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري ، والمتحدث الرسمي لصدى البلد، خلال اتصال هاتفي، أن مجلس إدارة النادي حاول بشتي السبل رأب الصدع مع التوأم ، رغم التجاوزات التى طالته من تصريحات الكابتن ابراهيم حسن المغلوطة فى وسائل الإعلام والتى اكتفي المجلس بتوقيع عقوبة مالية عليه ومنعه من التصريح إعلاميا حفاظا على مسيرة الفريق واستقراره وهو مالم يعجب المدير الفنى وشقيقه . 

وأكد نائب رئيس النادى المصري، أن المجلس تلقي العديد من الشكاوى من لاعبي الفريق وبينهم الجزائرى دغموم باتهام المدير الفنى لهم بالتأمر عليه وعلى جهازه لصالح أشخاص بمجلس الإدارة بغير الحقيقة والواقع . 

وأضاف نائب رئيس المصري ، أن المجلس كان قد حاول خلال الفترة الماضية تذليل أي مشكلات بين اللاعبين و الجهاز الفنى لسوء التعامل وتعرضهم للسباب الدائم من المدير الفنى وشقيقه، وهو الأمر غير المقبول من اللاعبين وخاصة الكبار منهم أمثال إلياس الجلاصي ومروان حمدى ودغموم نجوم الفريق. 

وأوضح المحدث الرسمي للنادى المصري، أن المجلس فوجئ باتصال من الجهاز الادارى وبعض اللاعبين لابلاغهم بأن العميد وشقيقه وجهوا أفظع السباب لرئيس النادى و المجلس عقب إبلاغهم بعقوبة ابراهيم حسن خلال جلسة المجلس الأخيرة لتصريحاته المتجاوزة والمغلوطة فى حق النادى ووالمجلس وهو مالم يقبلوه كلاعبين واداريين ضد النادى. 

وشدد رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري ، على أن مجلس الإدارة بقيادة كامل أبوعلى اتخذ قرار باقالتهما عقب وصول مذكرات رسمية بالوقائع من الاداريين وواللاعبين. 

وقال نائب رئيس النادى المصري ، إن مجلس الإدارة رفض تعرض المدير الفنى السابق للجماهير العاشقة لناديها فهل تقبل الجماهير سب رئيس النادى الذي يعتبر رمز الكيان.  

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هذا وقد استقبل لاعبي الفريق قرار الاقالة بالارتياح الشديد وبدأوا فى العودة للمعسكر مجددا انتظار للانتظام تحت قيادة الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفنى الجديد المكلف بقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.  

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس إدارة النادى المصرى مع الجهاز الفنى واللاعبين مساء اليوم بمعسكر الفريق بالإسكندرية استعداد للمباراة المقبلة و المقرر لها يوم الاثنين ٨ مايو بترول أسيوط.  

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