بعد إقالة حسام حسن.. الجهاز المعاون يرفض مغادرة معسكر المصري| تفاصيل

علمت صدى البلد أن الجهاز المعاون للمدير الفني للنادى المصري حسام حسن رفض مغادرة مقر معسكر الفريق بالإسكندرية عقب قرار إقالة العميد لما بدر منه من سلوك ضد اللاعبين ومجلس الإدارة برئاسة كامل ابوعلى.



أكدت مصادر من داخل المعسكر أن مدير الكرة بالنادي المصري الكابتن ابراهيم حسن ووليد بدر المدير الإدارى وباقي طاقم الجهاز الفني المعاون و الطبي رفضوا مغادرة المعسكر لحين ورود قرار رسمي من مجلس إدارة النادى يحدد موقفهم حفاظا على الشرط الجزائي حال إقالتهم.

هذا ويواصل مجلس المصري اجتماعاته برئاسة كامل ابوعلى للوقوف على باقي القرارات و الإجراءات التى سيتخذها المجلس خلال الفترة المقبلة لضمان الاستقرار ومواصلة الفريق أداءه بمسابقات الدورى العام وكأس الرابطة التى يخوض بها الفريق مرحلتين.



هذا ومن المنتظر أن يصل قرار رسمى من النادى المصري إلى الجهاز المعاون يطالبهم بمغادرة المعسكر فى إجازة لمدة ٤ أيام تسوى خلالها كافة الأمور بين الطرفين.



الجدير بالذكر أن مجلس إدارة النادى المصري اصدر قرار اليوم بإقالة المدير الفني للفريق الأول حسام حسن لما بدر منه تجاه اللاعبين ومجلس الإدارة من تطاول وسباب نتج غنها مطالبة نجوم الفريق إنهاء تعاقدهم مع النادى.

