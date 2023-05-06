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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب إقالة العميد.. إبراهيم حسن يطلب تعديل خطاب مجلس المصري لمغادرة معسكر الفريق|تفاصيل

ابراهيم حسن
ابراهيم حسن

رفض الكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري، مُغادرة معسكر الفريق بالإسكندرية عقب وصول خطاب مجلس الإدارة يمنح الجهاز المعاون للمدير الفني المُقال حسام حسن إجازة لمدة 4 أيام.  

وعلّل إبراهيم حسن، رفضه بعدم إدراج اسمه كمدير للكرة بالخطاب باعتباره جزءًا يختلف فى توصيفه عن الجهاز الإدارى المعاون. 

وعلم “صدى البلد” أن مجلس إدارة النادى المصري عدّل الخطاب وأدرج اسم مدير الكرة ضمن من منحوا اجازة عقب اقالة المدير الفني لتفويت أى فرصة لاثارة بلبلة داخل الفريق . 

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وأكدت مصادر داخل معسكر الفريق أن مدير الكرة ابراهيم حسن و المدير الادارى وليد بدر ومعاونيهما من الجهاز الفني والطبي بدأوا فى حزم حقائبهم لمغادرة معسكر الفريق. 

وأضافت المصادر بدء توافد اللاعبين على معسكر الفريق بينهم المصابون عقب إبلاغهم بقرار إقالة العميد، وهم في حالة من الارتياح وإعلان دعمهم لزملائهم والجهاز الفني الجديد بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق . 

ومن المنتظر استقرار كامل ابوعلى رئيس النادى المصري على الجهاز المعاون لعبد الرازق ومعاونه سيد معوض مع الابقاء على الطاقم الادارى وعودة الجهاز الطبي بقيادة الدكتور مجدى الألفي طبيب الفريق السابق . 

الجدير بالذكر أن مجلس المصري أصدر قراره اليوم بإقالة المدير الفني للفريق الأول حسام حسن على خلفية ما بدر منه من إساءة تجاه اللاعبين ورئيس النادى وأعضاء المجلس .

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