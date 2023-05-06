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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد للتوأم «حسن»: مجلس المصري سيد قراره برئاسة أبوعلي

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

علم صدى البلد أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أبلغ العميد حسام حسن المدير الفني للنادي المصري خلال لقاء جمع بينهما بمكتب محافظ بورسعيد أن مجلس إدارة النادى برئاسة كامل أبوعلى سيد قراره  .


كان المدير الفني للنادى المصري التقي محافظة بورسعيد لطلب تدخله لدى مجلس إدارة النادى نتاج ما أصدروه من قرارات تجاه توأمه إبراهيم حسن لتصريحاته الإعلامية الأخيرة والتى قرّر خلالها المجلس معاقبته بخصم 200 ألف جنيه من راتبه ومنعه من التصريح إعلاميًا باسم النادي.  


وعرض المدير الفني للنادى المصري على محافظ بورسعيد عدة موضوعات متعلقة بالفريق ورواتب اللاعبين والجهاز دون التطرق لأى تذمر من اللاعبين تجاهه أو تطاوله شخصيًا على المجلس واللاعبين نجوم الفريق .


وخلال اللقاء أكد محافظ بورسعيد أن النادى المصري يقوده مجلس إدارة محترم بقيادة كامل أبوعلى الذي قدّم الكثير للفريق والنادى خلال الموسم الحالى لافتًا إلى أن المجلس سيد قراره وفق رؤيته وما توافر لديه من معلومات.  

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واستنكر محافظ بورسعيد خلال اللقاء نشر أى تصريحات من شأنها إالبلبلة وتعطيل مسيرة استقرار النادى مشدد على أن الأمور تحل داخل الغرف المغلقة وليست بنشرها على صفحات التواصل ومنصات الإعلام المختلفة .

الجدير بالذكر أن اجتماع محافظ بورسعيد بالعميد سبقت إقالة الأخير بساعات دون علم الأول بما بدر منه تجاه اللاعبين والمجلس من تطاول أبدى رفضه الشخصي له تمامًا فور علمه وأيد قرار مجلس إدارة النادى المصري.

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يذكر أن مجلس إدارة النادى المصري برئاسة كامل أبوعلى أصدر قراره بإقالة العميد حسام حسن لما بدر منه من تطاول وسب تجاه مجلس الإدارة ورئيس النادى و اللاعبين مما دفع اللاعبين للمطالبة بانهاء تعاقده مع النادى.  

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