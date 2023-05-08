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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

22 لاعبًا في قائمة المصري لمباراته أمام بترول أسيوط بدور الـ 32 من كأس مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور ميمي عبد الرازق  المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة لمباراته أمام نظيره فريق بترول أسيوط والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدا الاثنين على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

 

وتضم قائمة المصري 22 لاعباً ففى حراسة المرمى جاء عصام ثروت ، محمود جاد ، محمد شحاته.
 

هذا وضم دفاع المصري كريم العراقي ،  اسلام ابو سليمة ،  عمرو سعداوي ، عماد الدين بوبكر  ، أحمد عماد  ، السعيد كمال. 

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اما خط وسط المصري فضم  عمرو موسى ،  ايزي ايميكا ، حسن علي ،اسلام عطية  ، حسام جريشة ،  محمد حسن الفيومي  ، زياد فرج ،رجب عمران ، الناشئ أحمد شداد ، الناشئ حسام حسن.


وجاء خط الهجوم ليضم  محمد جريندو ، عبده يحيى  ، الناشئ محمد الظريف.

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