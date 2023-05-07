خمسة لاعبين في قائمة مصابي المصري قبل مباراة بترول أسيوط بكأس مصر

تأكد غياب خماسي المصري مروان حمدي ، حسين السيد ، عبد الرحيم دغموم ، الياس الجلاصي ، فرانك ايتوجا عن قائمة الفريق لمباراته بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر والتي تجمعه بنظيره فريق بترول أسيوط والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غدا الاثنين على ستاد الجيش ببرج العرب .

هذا يعاني لاعبي المصري المصابين حاليا من إصابات متفاوتة خلال الفترة الماضية ، وهو الأمر الذي دفع بطبيب الفريق الدكتور مجدي الألفي للاطلاع على تقريراتهم الطبية لمعرفة مدة العلاج اللازمة لكل لاعب حتى يتماثل للشفاء.

وفى سياق متصل قاد الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادى المصري مران الثانى مساء اليوم بالفريق والاول بكامل جهازه الفني استعداد لمباراة الغد .

تدريب المصري بقيادة ميمي عبد الرازق IMG-20230507-WA0039 IMG-20230507-WA0034 IMG-20230507-WA0035 IMG-20230507-WA0042 IMG-20230507-WA0037 IMG-20230507-WA0043 IMG-20230507-WA0041 IMG-20230507-WA0040 IMG-20230507-WA0031 IMG-20230507-WA0038 IMG-20230507-WA0030 IMG-20230507-WA0029 IMG-20230507-WA0028 IMG-20230507-WA0032 IMG-20230507-WA0036

كان مجلس إدارة النادى المصري برئاسة كامل ابوعلى أعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد ويضم الجهاز الدكتور ميمي عبد الرازق مديرًا فنيًا ، الكابتن أحمد الكاس مدرب عام أول ، الكابتن طارق السيد مدرب عام ثان ، الكابتن محمد معوض مدرب مساعد ، الكابتن خالد عبد الله مدرب حراس مرمى ، د / مجدي الألفي طبيبًا للفريق ، د / أحمد جاب الله اخصائيًا للتأهيل ومعدًا بدنيًا ، الكابتن محمود جابر مديرا إداريا ، الكابتن أحمد منصور إداريا.