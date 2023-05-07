الكأس مدرب عام وأبو العلا ومعوض مساعدان بجهاز عبدالرازق لقيادة المصري|تفاصيل

استقر مجلس إدارة النادى المصري، برئاسة كامل أبو على بشكل كبير على قوام الجهاز الفني الجديد للفريق الأول بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق ، خلفا للكابتن حسام حسن المقال بقرار مجلس الإدارة، لما بدر منه من تجاوزات تجاه المجلس ورئيس النادى واللاعبين أدت الي مطالبة الأخير بأنهاء تعاقدهم مع النادى.

وعلمت "صدى البلد" أن مفاوضات الساعات القليلة الماضية التى يقودها رئيس النادى شخصيا أسفرت بشكل كبير عن قبول الكابتن أحمد الكأس منصب المدرب العام للفريق والكابتن وليد أبوالعلا منصب مدرب مساعد بجانب الكابتن سيد معوض لاعب المصري السابق و الصاعد لتولى مهمة بالفريق مع الدكتور ميمي عبد الرازق.

هذا وتتجه نية مجلس الإدارة إلى إلغاء منصب مدير الكرة بالجهاز الجديد خلال المرحلة المقبلة وترك مهمة الإشراف على الفريق لعضو المجلس محمد موسي ليكون همزة وصل مباشرة بين المجلس و الجهاز و اللاعبين .

ولم يستقر مجلس المصري حتى كتابة السطور على من سيتولى منصب مدرب حراس المرمى عقب اعتذار الكابتن أحمد ناجى .

واعتذر الكابتن أحمد ناجى مدرب حراس المرمى ، عن عرض تدريب حراس مرمى النادى المصري ضمن الجهاز الفنى الجديد بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق .

وأكد ناجى ، أن اعتذاره عن تدريب حراس النادى المصري يأتى لظروف خاصة تتعلق به شخصيا، مؤكد أن النادى المصري كيان كبير واى مدرب يتشرف بتدريبه.

وشدد ناجى، خلال تغريدة اعتذار على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الدكتور ميمي عبد الرازق قيمة تدريبية كبيرة ومحاضر كبير وأنه لولا ظروفه كان يتمنى العمل معه .

هذا ومازال الجهاز الفني للنادى المصري لم يستقر حتى الآن على مدرب حراس المرمى وكذا مدير الكرة فى الجهاز الجديد رغم ضيق الوقت قبل انطلاق مباراة الفريق مع بترول أسيوط فى الدور ٣٢ من مسابقة كأس مصر و المقرر لها الثامنة مساء الغد الاثنين باستاد برج العرب.

كان الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادى المصري قاد مران الفريق مساء امس عقب ساعات من تكليفه بالمهمة خلفا للعميد حسام حسن و الذي اقيل اليوم بقرار مجلس إدارة النادى المصري.

وشهد المران الأول لفريق النادى المصري تحت قيادة ميمي عبد الرازق حضور عضوى مجلس الإدارة محمد موسي وأحمد عصام بالإضافة الي اللواء محسن شتا مستشار رئيس مجلس الإدارة و اللواء إيهاب الساعى المدير التنفيذي للنادى.

وابدى لاعبي المصري حماسا كبيرا خلال أولى التدريبات تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق عقب كلمة ألقاها بأهمية المرحلة وأن بورسعيد تعلق الآمال على تألقهم وتحقيق الانتصارات فى مباراتهم المقبلة والتى تبدأ بمباراة الفريق فى الدور ٣٢ ببطولة كأس مصر .



كان قرار مجلس إدارة النادى المصري باقالة التوأم حسام وإبراهيم حسن من قيادة الفريق الأول للكرة جاء بمثابة القنبلة التى انفجرت فى الأوساط البورسعيدية والتى حملت بين طياتها المؤيد و المعارض للقرار .

وكشف رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري و المتحدث الرسمي لصدى البلد خلال اتصال هاتفي أن مجلس إدارة النادى حاول بشتي السبل رأب الصدع مع التوأم رغم التجاوزات التى طالته من تصريحات الكابتن ابراهيم حسن المغلوطة فى وسائل الإعلام والتى اكتفي المجلس بتوقيع عقوبة مالية عليه ومنعه من التصريح إعلاميا حفاظا على مسيرة الفريق واستقراره وهو مالم يعجب المدير الفنى وشقيقه .

وأكد نائب رئيس النادى المصري أن المجلس تلقي العديد من الشكاوى من لاعبي الفريق وبينهم الجزائرى دغموم باتهام المدير الفنى لهم بالتأمر عليه وعلى جهازه لصالح أشخاص بمجلس الإدارة بغير الحقيقة والواقع .



وأضاف نائب رئيس المصري ان المجلس كان قد حاول خلال الفترة الماضية تزليل اي مشكلات بين اللاعبين و الجهاز الفنى لسوء التعامل وتعرضهم للسباب الدائم من المدير الفنى وشقيقه وهو الأمر الغير مقبول من اللاعبين وخاصة الكبار منهم أمثال الياس الجلاصي و مروان حمدى ودغموم نجوم الفريق.

وأوضح المحدث الرسمي للنادى المصري ان المجلس فوجئ باتصال من الجهاز الادارى وبعض اللاعبين لابلاغهم بأن العميد وشقيقه وجهوا أفظع السباب لرئيس النادى و المجلس عقب ابلاغهم بعقوبة ابراهيم حسن خلال جلسة المجلس الأخيرة لتصريحاته المتجاوزة و المغلوطة فى حق النادى ووالمجلس وهو مالم يقبلوه كلاعبين واداريين ضد النادى.



وشدد رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري على أن مجلس الإدارة بقيادة كامل أبوعلى اتخذ قرار باقالتهما عقب وصول مذكرات رسمية بالوقائع من الاداريين وواللاعبين.



وقال نائب رئيس النادى المصري أن مجلس الإدارة رفض تعرض المدير الفنى السابق للجماهير العاشقة لناديها فهل تقبل الجماهير سب رئيس النادى الذي يعتبر رمز الكيان.



هذا وقد استقبل لاعبي الفريق قرار الاقالة بالارتياح الشديد وبدأوا فى العودة للمعسكر مجددا انتظار للانتظام تحت قيادة الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفنى الجديد المكلف بقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس إدارة النادى المصرى مع الجهاز الفنى واللاعبين مساء اليوم بمعسكر الفريق بالإسكندرية استعداد للمباراة المقبلة و المقرر لها يوم الاثنين ٨ مايو بترول أسيوط.