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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدشين برنامج القوافل التعليمية المجانية لطلاب الإعدادية ببورسعيد اليوم

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد برنامج القوافل التعليمية يقوم عليه نخبة م

 أعلنت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، عن تدشين برنامج للقوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة اليوم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور الثقافية الخيرية.

وأكدت وكيل تعليم بورسعيد أن برنامج القوافل التعليمية يقوم عليه نخبة من أفضل خبراء التعليم واضعي أسئلة الامتحانات وتستضيفها مدرستي بورسعيد الثانوية للبنات للطلاب قاطني بورسعيد من الجنسين ومدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية للبنين لجميع الطلاب قاطني مدينة بورفؤاد.

وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام أن مقرات القوافل جاهز لاستيعاب الطلاب ومزودة بالتجهيزات الفنية والتعليمية على أعلى مستوى وذلك بدعم من السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في إطار حرصه الدائم على مستقبل أبناءه الطلاب ولتحقيق الاستفادة القصوى في بيئة تعليمية ملائمة.

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وأضافت وكيل أول الوزارة أن برنامج القوافل التعليمية سيبدأ اليوم الأحد 7 مايو 2023 في تمام الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثالثة والنصف ويستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق 11 مايو الجاري وذلك حسب جدول المحاضرات المعلن مسبقا للطلاب بجميع مدارس المرحلة الإعدادية.

وكيل تعليم بورسعيد برنامج القوافل التعليمية يقوم عليه نخبة من أفضل خبراء التعليم

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جاء ذلك خلال اجتماع وكيل التعليم بمحافظة بورسعيد  مع مديري مدارس المرحلة الإعدادية بحضور الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام والأستاذ الحسيني راغب مدير إدارة التوجيه الفني والأستاذ محمد رفعت مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي والدكتورة سوزان بغدادي مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات.

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