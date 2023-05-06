ميمي عبدالرازق يقود مران المصري خلفا للعميد

قاد الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لنادى المصري مران الفريق مساء اليوم عقب ساعات من تكليفه بالمهمة خلفا للعميد حسام حسن و الذي اقيل اليوم بقرار مجلس إدارة المصري.



وشهد المران الأول لفريق النادى المصري تحت قيادة ميمي عبد الرازق حضور عضوى مجلس الإدارة محمد موسي وأحمد عصام بالإضافة الي اللواء محسن شتا مستشار رئيس مجلس الإدارة و اللواء إيهاب الساعى المدير التنفيذي للنادى.

وابدى لاعبي المصري حماسا كبيرا خلال أولى التدريبات تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق عقب كلمة ألقاها بأهمية المرحلة وأن بورسعيد تعلق الآمال على تألقهم وتحقيق الانتصارات فى مباراتهم المقبلة والتى تبدأ بمباراة الفريق فى الدور ٣٢ ببطولة كأس مصر .



كان قرار مجلس إدارة النادى المصري باقالة التوأم حسام وإبراهيم حسن من قيادة الفريق الأول للكرة جاء بمثابة القنبلة التى انفجرت فى الأوساط البورسعيدية والتى حملت بين طياتها المؤيد و المعارض للقرار .

وكشف رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري و المتحدث الرسمي لصدى البلد خلال اتصال هاتفي أن مجلس إدارة النادى حاول بشتي السبل رأب الصدع مع التوأم رغم التجاوزات التى طالته من تصريحات الكابتن ابراهيم حسن المغلوطة فى وسائل الإعلام والتى اكتفي المجلس بتوقيع عقوبة مالية عليه ومنعه من التصريح إعلاميا حفاظا على مسيرة الفريق واستقراره وهو مالم يعجب المدير الفنى وشقيقه .

وأكد نائب رئيس النادى المصري أن المجلس تلقي العديد من الشكاوى من لاعبي الفريق وبينهم الجزائرى دغموم باتهام المدير الفنى لهم بالتأمر عليه وعلى جهازه لصالح أشخاص بمجلس الإدارة بغير الحقيقة والواقع .



وأضاف نائب رئيس المصري ان المجلس كان قد حاول خلال الفترة الماضية تزليل اي مشكلات بين اللاعبين و الجهاز الفنى لسوء التعامل وتعرضهم للسباب الدائم من المدير الفنى وشقيقه وهو الأمر الغير مقبول من اللاعبين وخاصة الكبار منهم أمثال الياس الجلاصي و مروان حمدى ودغموم نجوم الفريق.

وأوضح المتحدث الرسمي لنادي المصري ان المجلس فوجئ باتصال من الجهاز الادارى وبعض اللاعبين لابلاغهم بأن العميد وشقيقه وجهوا أفظع السباب لرئيس النادى و المجلس عقب ابلاغهم بعقوبة ابراهيم حسن خلال جلسة المجلس الأخيرة لتصريحاته المتجاوزة و المغلوطة فى حق النادى ووالمجلس وهو مالم يقبلوه كلاعبين واداريين ضد النادى.



وشدد رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري على أن مجلس الإدارة بقيادة كامل أبوعلى اتخذ قرار باقالتهما عقب وصول مذكرات رسمية بالوقائع من الاداريين وواللاعبين.

عبدالرازق يقود مران المصري خلفا للعميد | تفاصيل IMG-20230506-WA0045 IMG-20230506-WA0043 IMG-20230506-WA0047 IMG-20230506-WA0046 IMG-20230506-WA0034 IMG-20230506-WA0035 IMG-20230506-WA0041 IMG-20230506-WA0038 IMG-20230506-WA0036 IMG-20230506-WA0039



وقال نائب رئيس النادى المصري أن مجلس الإدارة رفض تعرض المدير الفنى السابق للجماهير العاشقة لناديها فهل تقبل الجماهير سب رئيس النادى الذي يعتبر رمز الكيان.



هذا وقد استقبل لاعبي الفريق قرار الاقالة بالارتياح الشديد وبدأوا فى العودة للمعسكر مجددا انتظار للانتظام تحت قيادة الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفنى الجديد المكلف بقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس إدارة النادى المصرى مع الجهاز الفنى واللاعبين مساء اليوم بمعسكر الفريق بالإسكندرية استعداد للمباراة المقبلة و المقرر لها يوم الاثنين ٨ مايو بترول أسيوط.