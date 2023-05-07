لم الشمل.. مجلس المصري يدعو اللاعبين والجهاز الفني الجديد على مائدة عشاء

حرص عضوا مجلس إدارة النادى المصري محمد موسي وأحمد عصام على دعوة لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني الجديد بقيادة دكتور ميمي عبد الرازق لمائدة عشاء بأحد المطاعم الشهيرة بالإسكندرية تحت عنوان لم الشمل .



جاءت الدعوة من قبل مجلس ادارة المصري عقب الروح العالية من اللاعبين خلال المران الأول تحت قيادة الدكتور ميمي عبد الرازق والذي شهد انضمام عدد من اللاعبين الذين غادروا معسكر الفريق اعتراضا على ماتعرضوا له من سباب وإهانة من المدير الفنى السابق حسام حسن والذي صدر قرار إقالته اليوم من مجلس الإدارة.



وتعاهد اللاعبون على بذل كل الجهد لاستعادة المصري مكانته وانتصاراته خلال الفترة المقبلة سواء فى مبارياته المتبقية فى الدورى أو مباريات دور 32 ببطولة كأس مصر وربع النهائى فى ذات البطولة بنسختها السابقة.



ومن المنتظر انضمام عدد من أعضاء مجلس إدارة المصري واللاعبين المصابين إلى معسكر الفريق مساء باكر لمؤازرة زملائه فى مبارتهم المرتقبة الإثنين 8 مايو أمام بترول أسيوط فى دور 32 بمسابقة الكأس والمقرر إقامتها باستاد برج العرب.

كان الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادى المصري قاد مران الفريق، أمس عقب ساعات من تكليفه بالمهمة خلفا للعميد حسام حسن والذي اقيل اليوم بقرار مجلس إدارة النادى المصري.



وشهد المران الأول لفريق النادى المصري تحت قيادة ميمي عبد الرازق حضور عضوى مجلس الإدارة محمد موسي وأحمد عصام بالإضافة الي اللواء محسن شتا مستشار رئيس مجلس الإدارة و اللواء إيهاب الساعى المدير التنفيذي للنادى.

وأبدى لاعبو المصري حماسا كبيرا خلال أولى التدريبات تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق عقب كلمة ألقاها بأهمية المرحلة وأن بورسعيد تعلق الآمال على تألقهم وتحقيق الانتصارات فى مباراتهم المقبلة والتى تبدأ بمباراة الفريق فى الدور ٣٢ ببطولة كأس مصر .



