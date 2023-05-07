لأول مرة على مستوى الجمهورية.. قوافل تعليمية لطلاب الإعدادية بتربية بورسعيد الخاصة

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، مقر القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية من مدارس التربية الخاصة المنعقدة بمدرسة التربية الفكرية ببورسعيد بحضور السيد متولي مدير إدارة التربية الخاصة.
وأكدت وكيل تعليم بورسعيد أن القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية من المكفوفين وضعاف البصر والصم وضعاف السمع تقام لأول مرة على مستوى الجمهورية في تجربة رائدة وسابقة تحتسب لمحافظة بورسعيد بالتعاون بين تعليم بورسعيد ومؤسسة مشكاة نور الثقافية الخيرية.
وأوضحت وكيل تعليم بورسعيد أن جدول القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين باستخدام آلة برايل "بيركنز" يبدأ من اليوم الأحد 7 مايو بمحاضرات في اللغة العربية والتربية الدينية ويستمر حتى الخميس المقبل الموافق 11 مايو، مشيرة إلى أن محاضرات الصم وضعاف السمع تبدأ اليوم بمحاضرات في مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والعلوم والرياضيات وتستمر حتى الخميس المقبل.