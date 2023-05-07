المصري يعلن عن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة ميمي عبد الرازق| تفاصيل

انتهى مجلس إدارة النادي المصري بعد مشاورات مطولة الى الاستقرار على الجهاز الفني للفريق الأول والذي سيتولى المهمة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكد رجب عبد القادر المتحدث الرسمى للنادى المصري ان الجهاز يضم الدكتور ميمي عبد الرازق مديرًا فنيًا ، الكابتن أحمد الكاس مدربا عاما أول، الكابتن طارق السيد مدربا عاما ثانيا، الكابتن محمد معوض مدربا مساعدا ، الكابتن خالد عبد الله مدرب حراس مرمى .

وأضاف نائب رئيس النادى المصري انه تم الاتفاق على ان يكون الدكتور مجدي الألفي طبيبًا للفريق و الدكتور أحمد جاب الله اخصائيًا للتأهيل ومعدًا بدنيًا و الكابتن محمود جابر مديرا إداريا و الكابتن أحمد منصور إداريا.

الجدير بالذكر أن المصري يخوض مساء غد الاثنين أولى مبارياته تحت قيادة الجهاز الجديد فى بطولة كأس مصر دور ٣٢ أمام بترول أسيوط.

وكان مجلس إدارة النادى المصري أصدر قراره بإقالة المدير الفني للفريق حسام حسن لما بدر منه من إساءة وتجاوزات فى حق مجلس الإدارة و اللاعبين ورئيس النادي.