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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على تشكيل المصري لمباراته أمام بترول أسيوط بكأس مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن تشكيلته المختارة لمباراته بدور الـ 32  من بطولة كأس مصر والتي تجمعه بنظيره فريق بترول أسيوط والمقرر إقامتها في التاسعة مساء  اليوم الاثنين  على ستاد الجيش ببرج العرب.


وضمت تشكيلة المصري 
عصام ثروت  لحراسة المرمى ، كريم العراقي  ، عمرو موسى  ، عماد الدين بو بكر ،  عمرو سعداوي لخط الدفاع ،  ايزي ايميكا ، اسلام عطية  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط 

أما خط هجوم المصري فضم محمد جريندو  ، رجب عمران ،حسن علي  كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد عبده يحيى .

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فيما ضمت قائمة بدلاء المصري كل  من  محمود جاد  ، اسلام أبو سليمة ، أحمد عماد   ، محمد الفيومي  ،زياد فرج   ، حسام جريشة   ، الناشئ حسام حسن  ، الناشئ محمد الظريف   ،  الناشئ أحمد شداد.

المصري اخبار النادي المصري أخبار رياضة بورسعيد المدير الفني للفريق النادي المصري بترول أسيوط بطولة كأس مصر ستاد الجيش ببرج العرب

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