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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سافر 300 كيلو لحضور تدريب المصري في سويسرا |قصة صورة

كامل ابوعلى رئيس
كامل ابوعلى رئيس النادى المصرى

حصل صدى البلد على صورة يرجع تاريخها إلى ٤٤ سنة سابقة لقصة عشق البوسعيدي كامل بوعلي رئيس النادي المصري الحالي لناديه حاله كحال أهالي بورسعيد.

وتأتي الصورة التي التقطت لكامل أبوعلى مع أحد نجوم فريق النادي المصري وتبدو خارج مصر.

ويروى أحد المقربين لرئيس النادي المصري الحالي أن وقتها كان كامل أبو على مازال شابا صغيرا في بداية حياته العملية بسويسرا.

كامل أبو علي

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وأضاف أن أبو علي فور علمه بوصول فريق المصري إلى سويسرا فى معسكر تدريبي استعلم عن مكان المعسكر وتوجه اليهم من فرط عشقه للنسور الخضر.

النادي المصري

ولفت المصدر أن كامل أبو علي سافر ٣٠٠ كيلو لحضور تدريبات المصري في معسكره  سنه ٧٩ في سويسرا تحت قيادة مدرب المصري وقتها الراحل الشهير بوشكاش ورئاسة الراحل السيد متولي.  

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الجدير بالذكر أن الفترة الحالية لكامل أبوعلى في رئاسة النادي المصري تعد الثالثة حيث سبقها مرتين جاء كامل أبوعلي خلالها على رأس لجنتين معينتين احداهما اعد خلالها فريق حصد به المصري كأس مصر تحت رئاسة الراحل عبد الوهاب قوطة رئيس النادي الأسبق.  

المصري أخبارمحافظة بورسعيد أخبار رياضة بورسعيد رئيس النادي المصري كامل أبوعلي قصة عشق النادي المصري

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