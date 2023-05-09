سافر 300 كيلو لحضور تدريب المصري في سويسرا |قصة صورة

حصل صدى البلد على صورة يرجع تاريخها إلى ٤٤ سنة سابقة لقصة عشق البوسعيدي كامل بوعلي رئيس النادي المصري الحالي لناديه حاله كحال أهالي بورسعيد.

وتأتي الصورة التي التقطت لكامل أبوعلى مع أحد نجوم فريق النادي المصري وتبدو خارج مصر.

ويروى أحد المقربين لرئيس النادي المصري الحالي أن وقتها كان كامل أبو على مازال شابا صغيرا في بداية حياته العملية بسويسرا.

كامل أبو علي received_797410728595716

وأضاف أن أبو علي فور علمه بوصول فريق المصري إلى سويسرا فى معسكر تدريبي استعلم عن مكان المعسكر وتوجه اليهم من فرط عشقه للنسور الخضر.

النادي المصري

ولفت المصدر أن كامل أبو علي سافر ٣٠٠ كيلو لحضور تدريبات المصري في معسكره سنه ٧٩ في سويسرا تحت قيادة مدرب المصري وقتها الراحل الشهير بوشكاش ورئاسة الراحل السيد متولي.

الجدير بالذكر أن الفترة الحالية لكامل أبوعلى في رئاسة النادي المصري تعد الثالثة حيث سبقها مرتين جاء كامل أبوعلي خلالها على رأس لجنتين معينتين احداهما اعد خلالها فريق حصد به المصري كأس مصر تحت رئاسة الراحل عبد الوهاب قوطة رئيس النادي الأسبق.