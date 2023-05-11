جنايات بورسعيد تودع متهما بمصحة مختصة بدلا من السجن

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بمعاقبه حمدي حسن شحاته ثابت بالسجن مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 الاف جنيها عما أسند اليه، وأمرت بايداعه إحدى المصحات المختصة لعلاج الادمان، وذلك لمدة العقوبة المقضى بها والزمته المصاريف الجنائية، وذلك يوم 8 أبريل من عام 2023، في القضية رقم 1923 لسنة 2022 جنايات الشرق، والمقيدة برقم 652 لسنة 2022 كلي بورسعيد.

وتضمنت أسباب حكم جنايات بورسعيد، أن المحكمة قد وقفت بعد أن استقر وجدانها علي ثبوت ارتكاب المتهم للواقعة في مفترق الطرق ما بين استعمال سلطتها في القضاء بالسجن علي سند من ارتكاب المتهم للجرم المعاقب عليه بالقانون، وبين رخصتها في القضاء بالتدبر المقرر بنص المادة، على سند من كون هذا المتهم مريض بداء يجوز البراء إذا تمت مداركته بالعلاج الطبي الالزامي بعد ما ثبت من ظروف الواقعة ان المتهم وقع مغشيا عليه من جراء تعاطيه جرعة من مخدر أفقدته وعيه وادراكه فسقط مغشياً عليه فجرى إسعافه، فإذا كان القضاء بالسجن قد يسهم في إعادة إصلاحه وتأهيله كفرد في المجتمع ليبدأ من بعد في تلقى العلاج ثم الانخراط في صفوف المجتمع إلا أنه قد لا يتناسب مع طبيعة مرضه والخشية عليه من مرافقة سيئين السير والسلوك عتدي الاجرام، وكان في التدير بالايداع في إحدى مصحات معالجة الإدمان فيه من الإصلاح النفسي والتأهيل البدني وعلاج آثار هذا الإدمان تحت الاشراف الطبي بكافة نواحيه ما يرشح معه عودته إلي الانخراط في صفوف المجتمع كفرد بناء، لا سيما وأن الأوراق خلت من سبق ارتكاب المتهم لوقائع مماثله للواقعة الراهنة وكون إيداعه وسط أقرانه من مرضى هذا الداء السقيم ما يشد من أذره ويساعده على التعافي من آثاره، فأن المحكمة جنحت إلي محاولة إصلاحه بدلاً من القضاء بعقابه وتقضى بإيداعه.



وقد أستقر أمام محكمة جنايات بورسعيد أن المتهم حال تواجده بالطريق العام متجولا متسولا فوجئ المارة بسقوطه ارضا مغشيا عليه فقام احدهم بابلاغ سيارة الإسعاف والتي قامت بنقله إلى المستشفى وتم دخوله في حاله سيئة إثر تناوله لاقراص مجهولة، وتم اتخاذ الاجراءات الاسعافية له، وطلبت النيابة العامة التحليل له في مستشفى السلام فتبين ايجابية العينة الماخوذة منه لمادة الحشيش المخدر، وباجراء رئيس مباحث قسم الشرطة لتحرياته تبين صحتها واستقامت الأدلة أمام المحكمة على صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهم.



وعاقبت المحكمة المتهم حمدي حسن شحاته ثابت بالسجن مع الشغل لمدة سنة واحدة، وتغريمه مبلغ 10 الاف جنيها عما أسند اليه، وأمرت بايداعه إحدى المصحات المختصة لعلاج الادمان، وذلك لمدة العقوبة المقضى بها والزمته المصاريف الجنائية، وذلك لإصلاحه وتأهيله كفرد في المجتمع.