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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بورسعيد.. إقبال كبير على القوافل التعليمية المجانية لطلاب الإعدادية وذوى الهمم

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد القوافل التعليمية المجانية لطلاب الإعدادي

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة بورسعيد أن القوافل التعليمية المجانية لطلاب الإعدادية وذوى الهمم تحقق إقبالا غير مسبوق مقارنة بالأعوام السابقة .


وكشفت وكيل تعليم بورسعيد خلال اتصال هاتفي لصدى البلد أن العام الحالى شهد لأول مرة على مستوى الجمهورية قوافل تعليمية لذوي الهمم فى تجربة حققت نجاح كبير .


وشددت وكيل تعليم بورسعيد على أن السبب الرئيس فى نجاح القوافل يرجع الي رعاية وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وتزليله كل العقبات لخروج تلك القوافل بالشكل المفيد لطلاب المرحلة الإعدادية بكافة فئاتهم سواء حكومى او خاص والجديد قوافل ذوى الهمم

 

واشادت وكيل تعليم بورسعيد بالتعاون الكبير مع مؤسسة مشكاة نور للتطوير برئاسة دكتورة نور الهدى الجمال والمتطوعين داخل المؤسسة والتنسيق الكبير مع قيادات بورسعيد التعليمية المسؤولة عن تنفيذ تلك القوافل وكذا اداراة المدارس المستقبلة للقوافل .

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وشددت الدكتورة هالة عبد السلام أن توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد كانت تؤكد على أن تضم القوافل أمهر المدرسين فى جميع المواد مع التزامهم بمعاير الامتحان والكتاب المدرسي.  

وكيل تعليم بورسعيد القوافل التعليمية المجانية لطلاب الإعدادية وذوى الهمم تحقق اق

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 وأوضحت وكيل تعليم بورسعيد أن القوافل تشهد يوميا توافد آلاف الطلبة و الطالبات بالمقرات المحددة بمدينتي بورسعيد وبورفؤاد .

 

واختتمت وكيل تعليم بورسعيد حديثها لصدى البلد مؤكدة أن الاقبال على القوافل التعليمية خير دليل على أن المدرسة هى اساس العملية التعليمية وانها قبلة طالبي العلم وليست سناتر الدروس الخصوصية لافته أن الطالب من سيحكم عقب امتحان اخر العام أيهما افيد المدرسة وقاماتها التعليمية ام السناتر والمتاجرين بالعلم فيها .

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