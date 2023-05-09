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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد.. مدينة سلام مصر هي المستقبل للطلاب

محافظ بورسعيد ..
محافظ بورسعيد .. مدينة سلام مصر هي المستقبل للطلاب

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد رسالة لطلاب كلية الطب بجامعة شرق بورسعيد الأهلية ،  قائلا "إن مدينة سلام مصر هي المستقبل للطلاب بما تشمله من كيانات تعليمية و صناعية و سكنية "  ، وانه جرى بذل جهود كبيرة حتى يصل العمل في الجامعة الأهلية بشرق بورسعيد لهذا الشكل والعمل الرائع، وأوضح المحافظ أن الجامعة جرى تصميمها على أعلى مستوى  ، مشيراً إلي أنها استقبلت هذا العام طلبة من كافة المحافظات المصرية.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد الميدانية بالجامعة التكنولوجية والجامعة الأهلية بمدينة شرق بورسعيد ، اليوم ، برفقة الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد. واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد.

وأضاف محافظ بورسعيد، خلال كلمته لطلبة وطالبات كلية الطب ان :"التعليم هنا على أعلى مستوى وبعد التخرج سيتوفر العمل والسكن  في هذه المدينة الواعدة في المشروعات العملاقة الجارية بالمنطقة ، منوها أن السيد الرئيس وجه بأن تكون سلام مدينة متكاملة تشمل كافة الأنشطة التي توفر حياة كريمة للمواطنين على أعلى مستوى،  فضلا عن كونها ستصبح ملتقى للزوار من كل العالم لما تحتويه من مناطق أثرية.

محافظ بورسعيد يزور جامعة شرق بورسعيد

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يذكر أن جامعة شرق بورسعيد الأهلية تقام على مساحة  44 فدان، ونفذت بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتشمل الجامعة الأهلية كليات طبية وهندسية وعلوم انسانية ومعامل و سكن جامعي والمبنى التعليمي يسع 5300 طالب وطالبة،  وتقام الجامعة الأهلية بتكلفة 3,5مليار جنيه،  والجامعة التكنولوجية بحوالي نصف مليار جنيه.

ميناء شرق بورسعيد يستقبل وفد شركة هندوجا الهندية العالمية

محافظ بورسعيد: الأمان والاستقرار هما الركيزة الأساسية للتنمية والتقدم في المجتمع

جدير بالذكر أن مدينة " سلام مصر " إحدى المدن الواعدة بشرق بورسعيد  والتى تم إنشاؤها تماشيآ مع خطة الدولة نحو التوسع فى المجتمعات العمرانية لاستيعاب المشروعات السكنية والقومية الجديدة التى تقوم بها الدولة تحقيقا لخطة التنمية المستدامة فى كافة الاتجاهات ، وأكد المحافظ على ضرورة تعاون الشباب مع الدولة لاستكمال الإنجاز، وذلك بتعمير أرض سلام بورسعيد بعد توفير كافة الخدمات.

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