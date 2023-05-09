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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه القناة: استبدال عدادات المعطلة بأخرى مسبقة الدفع بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

عدادات مياه القناة
عدادات مياه القناة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، انه تم البدء في الحملة المكبرة وتنفيذ خطة استبدال وتغير عدادات المياه المعطلة والتالفة بأخرى مسبقة الدفع بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للمساهمة في ترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد، لضمان تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة للمواطنين.


وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه جاري بالفعل تبديل العدادات الخاصة بمساجد الأوقاف، والمدارس وعدد كبير من العدادات التالف والمعطلة الخاصة بالأهالي بعدادات مسبقة الدفع بجميع مناطق محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك تزامنًا مع الخطة الموضوعة في تغيير جميع الممارسات بجميع مناطق ومراكز وقري محافظات القناة بعدادات مسبق الدفع، للحفاظ علي الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها.


وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه يتم التفتيش والمرور بصفة دوريه على القراء لمتابعة أعمال القراءة بالعدادات للتأكد من رصد القراءات الصحيحة ومحاسبة العملاء على القراءات الفعلية وتتيح للمواطن التحكم ومتابعة استهلاكه، مؤكداً إلى أن العداد مسبق الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات لطمأنة المواطن أثناء الاستخدام، وذلك لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين في مدن القناة.


وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أننا مستمرون في إحلال وتجديد تغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة من " الإسبستوس" إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، في عددًا من القري والمناطق بمحافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة لتقليل فاقد المياه، وذلك في إطار السعى الدائم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن غرفة العمليات تلقت خلال 24 ساعة الماضية عدة بلاغات عن أعطال مفاجئة في شبكات وخطوط المياه، وتم التعامل معها من قبل فرق الطوارئ وفنيو وعمال الشركة وتم الانتهاء من أصلاحها في مدة زمنية وجيزة، منها إصلاح خط 8 بوصة الي طريق الإسماعيلية القاهرة بقرية المنايف، وإصلاح كسر خط 400 بر أيمن ترعة القصاصين، وإصلاح كسر 6 بوصة بقرية نفيشه، وصلاح كسر 10 بوصة الرئيسي بقرية الواصفية.

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