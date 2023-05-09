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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء شرق بورسعيد يستقبل وفد شركة هندوجا الهندية العالمية

شرق بورسعيد يستقبل
شرق بورسعيد يستقبل وفد شركة هندوجا الهندية العالمية

استقبل ميناء شرق بورسعيد، وفد شركة هندوجا العالمية ، وذلك للتعرف على المنطقه عن كثب وبحث الفرص الاستثمارية والتعاون المشترك .

فى مستهل الزيارة قام الوفد بزيارة إلى مبنى المطور الصناعىep شركة بورسعيد للتنمية، قدم شرح تفصيلى عن المنطقة من معالجة وتجهيز الأراضى و البنية التحتية والمرافق ونسب التنفيذ ، كما تم التطرق إلى مشروع NERIC الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ، حيث تم تقديم شرح تفصيلى عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مناطق صناعية وموانئ  والمشروعات المقامة والحوافز والامتيازات التى تقدمها المنطقة للمستثمرين.

وعقب قيام الوفد بجولة تفقدية لموقع شركة نيرك للسكك الحديدية المقام على مساحة 318 ألف م2 والتى تم تأسيسها من مجموعة شركات من القطاع الخاص بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية وصندوق مصر السيادي باستثمارات تقدر ب240 مليون دولار  بغرض القيام بتصنيع وإصلاح عربات السكك الحديدية واحلالها، وتجديدها والعمل على توطين هذه الصناعة بمصر .

 حيث تفقد الوفد خلالها الأعمال الإنشائية الجارية بالموقع ، ثم جولة بحرية رافقهم خلالها القبطان علي عاصم مدير ميناء شرق بورسعيد شاهدوا خلالها محطة الحاويات sct و الأرصفة الجديدة والرصيف الغربى لمحطة تداول السيارات.

شرق بورسعيد يستقبل وفد شركة هندوجا الهندية العالمية

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ومن جهته أعرب YASH SACHAR  نائب رئيس الشركة  عن سعادتة بزيارة منطقة شرق بورسعيد  واهتمامه بالتعرف على المنطقة والفرص الاستثمارية المتاحة مشيدا بالاجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لفتح المجال أمام جذب الاستثمارات الهندية، وذلك بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للهند مشبها التطور التى تشهده مصر بالذى يحدث فى الهند، لافتا أن الشركة تدرس التعاون المشترك مع شركة النصر لتصنيع السيارات والاتوبيسات الكهربائية بمنطقة شرق بورسعيد الواعدة .

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جدير بالذكر أن شركة هندوجا الهندية من الشركات الصناعية العالمية الرائدة فى مجالات النقل وتصنيع السيارات والتمويل والبنوك والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاعلام والتطوير العقارى والرعاية الصحية.

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