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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد: الأمان والاستقرار هما الركيزة الأساسية للتنمية والتقدم في المجتمع

محافظ بورسعيد الأمان
محافظ بورسعيد الأمان والاستقرار هما الركيزة الأساسية للتنمية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، مؤتمرا موسعا مع الشباب، وذلك في إطار المؤتمر الدوري "كلنا مسؤولون" الذي يعقده محافظ بورسعيد مع شباب الأحزاب والهيئات وشباب الجامعة والمراكز الشبابية المختلفة بالمحافظة   ،  وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ، وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية وقطاع كبير من شباب الأحزاب وشباب الهيئات و القيادات الشبابية بمحافظة بورسعيد في عدد التخصصات.

وخلال كلمته أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، على حرصه على عقد هذا النوع من المؤتمرات التي تأتي بالتوازي مع سلسلة من الحوارات الوطنية والشبابية ، التي تعقدها الدولة المصرية  مع جميع فئات المجتمع، مشيرا إلى أهمية اللقاء من أجل التواصل مع شباب وأبناء بورسعيد حول مختلف القضايا، وذلك انطلاقا من المسئولية المشتركة بين القيادة السياسية وأبناء الوطن.

وأكد على النهضة التي شهدتها الدولة المصرية بالرغم من الأزمة العالمية التي تشهدها كافة دول العالم،  وذلك نتيجة العمل المخلص من كافة القيادات المعنية تحت راية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظ بورسعيد يؤكد أهمية الوعي بجهود الدولة نحو مواصلة خطط التنمية المستدامة

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ولفت محافظ بورسعيد ، إلى أن الدولة تخطو خطوات ثابتة لمواجهة ٱثار الازمات العالمية ، موضحا أن على المواطن المصري أن يدرك أهمية المرحلة الراهنة وجهود الدولة المستمرة لتوفير حياة كريمة للمواطن وإنجاز خطط التنمية مع الحفاظ على الامن والامان والاستقرار الذي يعد الركيزة الأساسية للتنمية والتقدم.

ونوه محافظ بورسعيد ، إلى أن الدولة المصرية أولت لمحافظة بورسعيد اهتماما خاصا في تنمية كافة المجالات حتى أصبحت أولى المحافظات في حجم الاستثمارات، وتعد المحافظة الأولى في أعمال التنمية، متطرقا للحديث حول التنمية التي تشهدتها المحافظة على كافة الأصعدة

 وتناول محافظ بورسعيد ، الحديث حول مختلف المشروعات والتحديات التي جرى التغلب عليها لتحقيق المستوى الحالي، بدءًا من خطة الاهتمام بالمظهر الحضاري للمدينة، ومحاولة القضاء على أشكال التنميط والتجريف التي سادت المحافظة لفترات طويلة، وذلك من خلال مختلف الإنجازات العملاقة في كافة القطاعات.

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وأكد محافظ بورسعيد أن الاهتمام ببناء المواطن كان أهم أولويات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة، والتي تحققت من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمي، والمبادرات المختلفة الثقافية والتعليمية المختلفة.

وتناول خلال اللقاء،  الحديث حول الخطة الغير مسبوقة للتنمية على أرض بورسعيد،  ومنها النهضة الصحية والتعليمية و تطوير منظومة الطرق والخدمات المقدمة للمواطن، و وجه المحافظ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على الجهود المضنية في كافة الاتجاهات، معربا عن فخره بمجهودات السبد الرئيس،و المشروعات العملاقة ببورسعيد التى انطلقت لأول مرة من مدينة بورسعيد.

وتطرق اللواء عادل الغضبان  لأهمية الوعي بمتطلبات المرحلة الحالية والتعاون من أجل إنجاح خطط التنمية بالدولة المصرية، لافتا أن على الجميع العمل من أجل مصلحة الوطن في المقام الأول، موجها بأهمية نشر الوعي بين مختلف الفئات في المجتمع فالكل مسؤول وله دور في إنجاز خطط التنمية.

وحرص محافظ بورسعيد على عقد حوار مفتوح مع شباب الأحزاب و شباب الجامعات والهيئات والمراكز الشبابية  و الإجابة على أطروحاتهم واستفسارتهم في العديد من القضايا، حيث استعرض محافظ بورسعيد شرحا تفصيليا لعدد من الموضوعات التي تهم الشارع البورسعيدي كأعمال تطوير الطرق، و المنظومة الصحية و ملف الإسكان وتشغيل الشباب والبطاقات الاستيرادية.

كما استمع محافظ بورسعيد لٱراء الشباب المختلفة و استفسارتهم،  وتطلعاتهم لمزيد من أعمال التطوير،  لافتا أن القيادة السياسية تؤمن بقدرات شباب مصر وتعمل على تأهيلهم وتمكينهم للمناصب القيادية الهامة للمشاركة في خطط التنمية التي تستهدفها الدولة في كافة الاتجاهات.

واكد محافظ بورسعيد أنه سيتم عقد هذا المؤتمر بصفة مستمرة لتعريف الشباب بما تشهده المحافظة من إنجازات ومشروعات وتوعيتهم للتصدي لمحاولات تضليل الافكار،  فضلا عن الاستماع لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التي تشغلهم والإجابة عليها.

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