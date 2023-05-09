قوى عاملة بورسعيد تفتتح برنامجا لتدريب الفتيات مجانا بالوحدة المتنقلة

ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"..

افتتحت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، البرنامج التدريبى على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية والمتواجدة حالياً بجراج حى الضواحى، وذلك لـ 10 فتيات ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة توفير وإتاحة فرص التدريب المهني للشباب والفتيات وذلك من أجل تأهيلهم للإلتحاق بسوق العمل .

واشار عبدالونيس عبدالله مدير المديرية إلى أن هذه التدريبات تتم متابعتها يومياً ، لتوفير تدريب مهنى مناسب لإحتياجات سوق العمل داخل المحافظة، ويمكن الشباب من الالتحاق بفرص عمل في منشآت القطاع الخاص والإستثمارى داخل مصر وخارجها .

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب الراغب في الحصول على فرص التدريب المهنى المجانية التى توفرها المديرية من خلال التقديم بمركز التدريب المهنى الثابت التابع للمديرية ، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة على المهن المتاحة حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبى على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل في منشآت القطاع الخاص ،تحت إشراف منار العوضي مدير إدارة التدريب المهني ، او من خلال ديوان عام المديرية وعنوانه مساكن بنك الإسكان ومدرسة حافظ ابراهيم الإعدادية بنين.

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