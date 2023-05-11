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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال جولة تفقدية..

وكيل تعليم بورسعيد تشيد باستقرار وانتظام العملية الامتحانية باللجان

وكسل تعليم بورسعيد
وكسل تعليم بورسعيد تتفقد سير الامتحانات

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات لمتابعة انتظام سير امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 – 2023.

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وأكدت وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد، أن طلاب الصف الثانى الثانوي العام على مستوى المحافظة وعددهم 5725 طالبا وطالبة يؤدون اليوم الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى بالفترة الأولى لجميع الشعب ومادتي الفيزياء والجغرافيا للشعبتين العلمية والأدبية حسب الجداول المعلنة مسبقا.

وكسل تعليم بورسعيد تتفقد سير الامتحانات

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وأضافت وكيل تعليم بورسعيد، أثناء جولتها، أن مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات تضم ٣٨ لجنة فرعية تؤدي من خلالها ٧٤٥ طالبة الامتحانات الكترونيا للطلاب للمنتظمين وورقيا للطلاب بنظام المنازل والدمج، معربة عن ارتياحها لاستقرار وانتظام العملية الامتحانية باللجان محل الزيارة متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

بورسعيد أخبار تعليم بورسعيد أخبارمحافظة بورسعيد التربية والتعليم الثانوي العام العام الدراسي 2022 انتظام العملية الامتحانية

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