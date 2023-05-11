وكيل تعليم بورسعيد تشيد باستقرار وانتظام العملية الامتحانية باللجان

خلال جولة تفقدية..

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات لمتابعة انتظام سير امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 – 2023.

وأكدت وكيل أول وزارة التربية والتعليم فى بورسعيد، أن طلاب الصف الثانى الثانوي العام على مستوى المحافظة وعددهم 5725 طالبا وطالبة يؤدون اليوم الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى بالفترة الأولى لجميع الشعب ومادتي الفيزياء والجغرافيا للشعبتين العلمية والأدبية حسب الجداول المعلنة مسبقا.

وكسل تعليم بورسعيد تتفقد سير الامتحانات IMG-20230511-WA0015 IMG-20230511-WA0017 IMG-20230511-WA0016 IMG-20230511-WA0013 IMG-20230511-WA0014

وأضافت وكيل تعليم بورسعيد، أثناء جولتها، أن مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات تضم ٣٨ لجنة فرعية تؤدي من خلالها ٧٤٥ طالبة الامتحانات الكترونيا للطلاب للمنتظمين وورقيا للطلاب بنظام المنازل والدمج، معربة عن ارتياحها لاستقرار وانتظام العملية الامتحانية باللجان محل الزيارة متمنية التوفيق لجميع الطلاب.