طبيب المصري البورسعيدي يتنازل عن شكواه ومستحقاته السابقة

وجهت إدارة النادى المصري الشكر للدكتور مجدى الألفي ، طبيب الفريق العائد ضمن جهاز الدكتور ميمي عبد الرازق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وأكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادى المصري، أن الدكتور مجدى الألفي أقدم فى سابقة التنازل عن شكواه ضد النادى ، التى كان قد تقدم بها للحصول على مستحقاته من مجلس الإدارة السابق فترة تولى الكابتن معين الشعبانى الجهاز.

وأضاف عبد القادر ، أن طبيب المصري تنازل أيضا بالتراضي عن مستحقاته المالية عن تلك الفترة للنادى المصري.



وشدد نائب رئيس المصري، أن ما أقدم عليه طبيب الفريق يؤكد مدى حبه ودعمه للنادى، متمنيا له دوام التوفيق و النجاح.

جدير بالذكر أن الدكتور مجدى الألفي كلف مجددا بتولى الجهاز الطبي مجددا ضمن جهاز الدكتور ميمي عبد الرازق الذي يقود المصري خلال تلك المرحلة.