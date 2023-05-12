محافظ بورسعيد: الانتهاء من أعمال التخطيط المروري لشارع 23 يوليو قريبا

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عن تواصل أعمال تخطيط شارع ٢٣ يوليو ، ووضع العلامات الإرشادية المرورية، ضمن أعمال التطوير الموسعة التي يشهدها الشارع ، والتي تبدأ من أمام نادي العاملين بالمحافظة و الأحياء ببورسعيد و حتى استاد النادي المصري ( مرحلة أولى ) بطول ٢,٦ كيلومتر .

محافظ بورسعيد رفع كفاءة شارع ٢٣ يوليو نقلة حضارية للباسلة IMG-20230512-WA0046 IMG-20230512-WA0049 IMG-20230512-WA0050 IMG-20230512-WA0047 IMG-20230512-WA0045 IMG-20230512-WA0048 IMG-20230512-WA0044 IMG-20230512-WA0041 IMG-20230512-WA0042 IMG-20230512-WA0043 IMG-20230512-WA0039 IMG-20230512-WA0040

و أشار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى قرب الانتهاء من أعمال التخطيط المروري لشارع ٢٣ يوليو، حيث شملت أعمال التطوير توسعة الشارع و عمل شبكة متكاملة من بالوعات صرف مياه الأمطار و تطوير و تجميل الأرصفة على جانبي الطريق بالإضافة الى الجزيرة الوسطى و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية الحديثة و أعمال اللاند سكيب على أحدث طراز و تركيب اللوحات المرورية الحديثة بالإضافة الى رصف الشارع بطول ٢,٦ كيلومتر .

ووجه المحافظ بتكثيف معدلات العمل لأهمية الطريق الحيوية ، وذلك في إطار الخطة الموسعة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين بمحافظة بورسعيد