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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: الانتهاء من أعمال التخطيط المروري لشارع 23 يوليو قريبا

محافظ بورسعيد رفع
محافظ بورسعيد رفع كفاءة شارع ٢٣ يوليو نقلة حضارية للباسلة

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،  عن تواصل أعمال تخطيط شارع ٢٣ يوليو ، ووضع العلامات الإرشادية المرورية، ضمن أعمال التطوير الموسعة التي يشهدها الشارع  ، والتي تبدأ من أمام نادي العاملين بالمحافظة و الأحياء ببورسعيد و حتى استاد النادي المصري ( مرحلة أولى ) بطول ٢,٦ كيلومتر .

محافظ بورسعيد رفع كفاءة شارع ٢٣ يوليو نقلة حضارية للباسلة

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و أشار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى قرب الانتهاء من أعمال التخطيط المروري لشارع ٢٣ يوليو،  حيث شملت أعمال التطوير  توسعة الشارع و عمل شبكة متكاملة من بالوعات صرف مياه الأمطار و تطوير و تجميل الأرصفة على جانبي الطريق بالإضافة الى الجزيرة الوسطى و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية الحديثة و أعمال اللاند سكيب على أحدث طراز و تركيب اللوحات المرورية الحديثة بالإضافة الى رصف الشارع بطول ٢,٦ كيلومتر .

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ووجه المحافظ بتكثيف معدلات العمل لأهمية الطريق الحيوية ،  وذلك في إطار الخطة الموسعة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين بمحافظة بورسعيد

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