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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ركاب الباخرة السياحية Pacific world يزورون الأماكن بالترفيهية في بورسعيد.. صور

بالحنطور وسط ترحيب
بالحنطور وسط ترحيب مواطني الباسلة رواد الباخرة السياحية Paci

زار ركاب الباخرة  السياحية Pacific world ، اليوم الجمعة عددا من الأماكن الترفيهية بمحافظة بورسعيد  ،  وحرصوا على التجول في شوارع المدينة من خلال ركوب الحنطور وسط ترحيب من أبناء بورسعيد بالضيوف الأجانب.

جاء ذلك في اليوم الثاني من زيارة الباخرة السياحية Pacific world لمحافظة بورسعيد، ومن المقرر أن تغادر السفينة الساعة الحادية عشر يوم الجمعة القادم متوجهة إلى ميناء "سانتورينى باليونان". 

بالحنطور وسط ترحيب مواطني الباسلة رواد الباخرة السياحية Pacific world يتجولون فى

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جدير بالذكر، أن  ميناء بورسعيد السياحي، استقبل أمس، الباخرة السياحية Pacific world على متنها 1209 راكب و661 بحار من مختلف الجنسيات ، في  أولى رحلاتها البحرية ولمدة يومين، وسوق يقوم  مجموعة من الركاب بعمل رحلة سريعة للقاهرة باكر يوم الجمعة القادم والعوده مساء نفس اليوم .

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وقام السائحون فور وصولهم المحافظة، بجولات سياحية سريعة، تشمل أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية التي تشتهر بها بورسعيد كحديقة فريال والمسلة،  و ساحة مصر،  و الممشى السياحي،  فضلا عن الجلوس في أحد كافيهات المدينة،  مشيدين بالمظهر الحضاري و الجمالي للمحافظة،  والمعالم السياحية المميزة للمدينة.

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