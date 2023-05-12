شهد ميدان الشهداء بحي الشرق فى محافظة بورسعيد اليوم، توافد أعداد كبيرة من زائري محافظة بورسعيد وأبنائها، خلال العطلة الأسبوعية.



واستقبلت أتوبيسات رحلات اليوم الواحد، وذلك للاستمتاع برؤية المشهد الأوروبي الذي تتمتع به ساحة الشهداء وهو تجمع المئات من حمام السلام وسط المواطنين، والذي يجعل من ساحة الشهداء على غرار الدول الأوربية، خلال الأجواء المعتدلة بمحافظة بورسعيد.

خلال عطلة الأسبوع ميدان شهداء بورسعيد يكتظ بالزائرين من أبناء IMG-20230512-WA0012 IMG-20230512-WA0021 IMG-20230512-WA0018 IMG-20230512-WA0015 IMG-20230512-WA0019 IMG-20230512-WA0022 IMG-20230512-WA0011 IMG-20230512-WA0008 IMG-20230512-WA0007 IMG-20230512-WA0010

واستقبلت ساحة شهداء بورسعيد عددا كبيرا من أتوبيسات رحلات اليوم الواحد، وقام المواطنون بالتقاط الصور التذكارية وسط حمام السلام .

وأعرب عدد من زائري بورسعيد عن إمتنانهم لزيارة محافظة بورسعيد والاستمتاع بالمعالم المميزة للمدينة ، مشيدين بالمستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد والذي لمسوه منذ وصولهم لأرض المحافظة.

وجدير بالذكر، أن ساحة شهداء بورسعيد بحي الشرق تتميز بظاهرة رائعة ، حيث يتجمع حمام السلام بعد وجبته الصباحية و علي فترات متفرقة من اليوم حتي يصل إلى ذروة عدده في الرابعة عصراً ، و يأتي الزوار إلى ساحة الحمام من كل المحافظات وليصبح المكان مزاراً سياحياً، و أكد العديد من الزائرين أنهم سيكررون زيارتهم للمحافظة للاستمتاع مرة أخرى بهذه المعالم الفريدة لبورسعيد.