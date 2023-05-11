سائح ياباني يعزف مقطوعة موسيقية في بورسعيد لعروسين مصريين.. تفاصيل

شهدت ساحة مصر فى محافظة بورسعيد اليوم، قيام أحد السياح القادم في الباخرة السياحية Pacific world ، بعزف مقطوعة موسيقية لعروسين مصريين في حديقة فريال، وسط أجواء مبهجة و تفاعل كبير مع أنغام المقطوعة الموسيقية من الحاضرين.

وقدم العروسان الشكر للسائح الياباني، لمشاركته أجواء الاحتفال بالزفاف للعروسيين، كما أكدا ترحيبهما بزيارة السياح لمحافظة بورسعيد.

كما حرص السائحون على القيام بجولات سياحية سريعة، تشمل أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية التي تشتهر بها بورسعيد كحديقة فريال والمسلة، و ساحة مصر، و الممشى السياحي، فضلا عن الجلوس في أحد كافيهات المدينة، مشيدين بالمظهر الحضاري و الجمالي للمحافظة، والمعالم السياحية المميزة للمدينة.

وكان ميناء بورسعيد السياحي، قد استقبل، اليوم صباحا، الباخرة السياحية Pacific world على متنها 1209 راكب و661 بحار من مختلف الجنسيات ، في أولى رحلاتها البحرية ولمدة يومين، وسوق يقوم مجموعة من الركاب بعمل رحلة سريعة للقاهرة باكر يوم الجمعة القادم والعوده مساء نفس اليوم .

سائح ياباني يعزف مقطوعة موسيقية فى بورسعيد لعروسيين مصريين بساحة مصر IMG-20230511-WA0090 IMG-20230511-WA0091 IMG-20230511-WA0089 IMG-20230511-WA0083 IMG-20230511-WA0085 IMG-20230511-WA0082 IMG-20230511-WA0086 IMG-20230511-WA0084 IMG-20230511-WA0088 IMG-20230511-WA0073 IMG-20230511-WA0077 IMG-20230511-WA0080

ومن المقرر أن يقوم مجموعة أخرى بزياره لمعالم بورسعيد في تمام الساعه العاشرة ونصف صباحا يوم الجمعة والعودة في تمام الساعه الثالثه عصرا، وتغادر السفينة الساعة الحادية عشر يوم الجمعه القادمة متوجهة إلى ميناء "سانتورينى باليونان"