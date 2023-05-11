عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سائح ياباني يعزف مقطوعة موسيقية في بورسعيد لعروسين مصريين.. تفاصيل

سائح ياباني يعزف
سائح ياباني يعزف مقطوعة موسيقية فى بورسعيد لعروسيين مصريين ب

شهدت ساحة مصر فى محافظة بورسعيد اليوم، قيام أحد السياح القادم في الباخرة  السياحية Pacific world ، بعزف مقطوعة موسيقية لعروسين مصريين في حديقة فريال، وسط أجواء مبهجة و تفاعل كبير مع أنغام المقطوعة الموسيقية من الحاضرين.

 

وقدم العروسان الشكر للسائح الياباني،  لمشاركته أجواء الاحتفال بالزفاف للعروسيين،  كما أكدا ترحيبهما بزيارة السياح لمحافظة بورسعيد.

كما حرص السائحون على القيام بجولات سياحية سريعة، تشمل أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية التي تشتهر بها بورسعيد كحديقة فريال والمسلة،  و ساحة مصر،  و الممشى السياحي،  فضلا عن الجلوس في أحد كافيهات المدينة،  مشيدين بالمظهر الحضاري و الجمالي للمحافظة،  والمعالم السياحية المميزة للمدينة.

محافظ بورسعيد يقدم العزاء في وفاة القس أندراوس دانيال

ميناء بورسعيد يستقبل السفينة السياحية Pacific world

وكان  ميناء بورسعيد السياحي، قد استقبل، اليوم صباحا، الباخرة السياحية Pacific world على متنها 1209 راكب و661 بحار من مختلف الجنسيات ، في  أولى رحلاتها البحرية ولمدة يومين، وسوق يقوم  مجموعة من الركاب بعمل رحلة سريعة للقاهرة باكر يوم الجمعة القادم والعوده مساء نفس اليوم .

سائح ياباني يعزف مقطوعة موسيقية فى بورسعيد لعروسيين مصريين بساحة مصر

IMG-20230511-WA0090
IMG-20230511-WA0090
IMG-20230511-WA0091
IMG-20230511-WA0091
IMG-20230511-WA0089
IMG-20230511-WA0089
IMG-20230511-WA0083
IMG-20230511-WA0083
IMG-20230511-WA0085
IMG-20230511-WA0085
IMG-20230511-WA0082
IMG-20230511-WA0082
IMG-20230511-WA0086
IMG-20230511-WA0086
IMG-20230511-WA0084
IMG-20230511-WA0084
IMG-20230511-WA0088
IMG-20230511-WA0088
IMG-20230511-WA0073
IMG-20230511-WA0073
IMG-20230511-WA0077
IMG-20230511-WA0077
IMG-20230511-WA0080
IMG-20230511-WA0080

ومن المقرر أن يقوم مجموعة أخرى بزياره لمعالم بورسعيد في تمام الساعه العاشرة ونصف صباحا يوم الجمعة والعودة في تمام الساعه الثالثه عصرا، وتغادر السفينة الساعة الحادية عشر يوم الجمعه القادمة متوجهة إلى ميناء "سانتورينى باليونان"

بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد الباخرة السياحية المعالم السياحية المظهر الحضاري الممشي السياحي ساحة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

تحرك عسكري.. قرار عاجل من رئيس الشيشان بشأن حرب أوكرانيا

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

أخبار الأهلي .. رسالة غامضة من كهربا.. وكاف يصدم الترجي| وغياب الشحات

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

الزمالك اليوم.. قرار بشأن مدافع الفريق| واحتراف زيزو.. وخبر مهم باجتماع مجلس الإدارة

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

ترشيحاتنا

احذر.. السجن المشدد عقوبة استغلال الأطفال في الأبحاث والتجارب العلمية

بـ 165 ألف جنيه..اركب شيري تيجو 7 برو 2022 واستفد بهذه الفرصة

لو حاسس بدوخة .. اعرف التصرف السليم للتخلص منها

لأول مرة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتذر عن اغتيال شيرين أبو عاقلة

بعد تركيا.. زلزال قوي يضرب إيران

كيفية ترخيص لافتة إعلانية على الطريق 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الزمالك والأهلي وريال مدريد| خطة موسيماني لخطف خماسي النجوم لأهلي جدة

بعد ضبطها في شبرا الخيمة.. ماذا يحدث للجسم بعد تناول لحوم الحمير ؟

امل جديد لفاقدي البصر | تفاصيل غير متوقعة

غير الشعر .. استخدامات زيت الروزماري لعلاج الأمراض المختلفة

فيديو

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته .. ما قصة الفيديو المحذوف؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ