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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يقدم العزاء في وفاة القس أندراوس دانيال

محافظ بورسعيد يقدم
محافظ بورسعيد يقدم العزاء في وفاة القس أندراوس دانيال

قدم  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، العزاء في وفاة   القس أندراوس دانيال راعي كنيسة مارمينا العجايبي بنطاق حي المناخ بمحافظة بورسعيد ،  والذي وافته المنية أمس وذلك خلال زيارته للكنيسة. 

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ودعا محافظ بورسعيد للقس دانيال راعي كنيسة مارمينا العجايبي أن يتغمده الله بواسع رحمته وغفرانه،  وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مشيدا بحسن أخلاقه وحبه الكبير للوطن، مؤكدا أنه كان مثالا لرجل الدين الأمين علي المجتمع وحبه للمشاركة المجتمعية وإبداء التعاون لدفع عجلة التنمية بالدولة.

محافظ بورسعيد يقدم العزاء في وفاة القس أندراوس دانيال

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وقدم محافظ بورسعيد، خالص العزاء والمواساة لذويه وإخواننا الأقباط بالكنيسة والمحافظة في فقيدهم.

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