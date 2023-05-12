محافظ بورسعيد: حققنا معدلات غير مسبوقة في مجال تطوير التعليم

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، التهنئة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة برئاسة الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة تعليم بورسعيد، بمناسبة صدور قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة مجلس الوزراء، باعتماد خمس مدارس بمحافظة بورسعيد، وهما: مدرسة بورفؤاد الفنية التجارية بنات، ومدرسة وادي النيل الإعدادية المشتركة، ومدرسة مجمع محمد السيد وحسن البدراوي الرسمية للغات و مدرسة النورس، ومدرسة الشهيد نقيب عمرو السقا الاعدادية بنات.

وأشار المحافظ إلى أنه كان حريص منذ توليه منصب محافظ بورسعيد على متابعة العملية التعليمية والنهوض بها، لما تمثله من أهمية بالغة في التأثير على المجتمع وإعداد أجيال قادرين على قيادة المستقبل.

وأكد محافظ بورسعيد، أهمية دور المدرسة في بناء الشخصية للطلاب، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف تطوير التعليم، لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة.

ولفت إلى أن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة في مجال تطوير التعليم على كافة المستويات وتم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.