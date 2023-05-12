محافظ بورسعيد: نسعى لتقديم خدمة طبية مميزة بالتأمين الصحي الشامل

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، خلال جولة تفقدية سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بمستشفى السلام الدولي بورسعيد، رافقه خلالها الدكتور محمد الكيكي مدير المستشفيات والدكتور محمد طه مدير المستشف.

الغضبان يتفقد سير العمل بمستشفى سلام بورسعيد الدولي IMG-20230512-WA0026 IMG-20230512-WA0029 IMG-20230512-WA0028 IMG-20230512-WA0025 IMG-20230512-WA0027 IMG-20230512-WA0030 IMG-20230512-WA0023 IMG-20230512-WA0024

حرص اللواء عادل الغضبان على تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى كالعناية المركزة والاستقبال وغيرها، مشيدا بمستوى الرعاية الطبية والخدمية المقدمة بمستشفى السلام الدولي، بعد ما شهدته من أعمال تطوير على أعلى مستوى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما التقى محافظ بورسعيد بعدد من المرضى المتواجدين بالمستشفى وحرص على التعرف على مستوى رضاهم عن الرعاية الطبية داخل المستشفى، مؤكدا أن مستشفى السلام العام شهدت تغييرا كبيرا فى منظومة الأداء والاهتمام بصحة المواطن والتى كانت أهم أوليات الدولة المصرية .

ووجه اللواء عادل الغضبان باستمرار توفير كافة أوجه الرعاية للمرضى، وتقديم خدمة طبية مميزة بما يصل لمستوى الرضا للمواطن، وذلك فى إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والتى انطلقت من محافظة بورسعيد، لإحداث تغيير فى مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .