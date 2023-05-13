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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 5 سنوات لـ سماك لاتجاره بالمخدرات في بورسعيد

جنايات بورسعيد
جنايات بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ سماك لاتجاره في المخدرات ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 25 من شهر 8 عام 2022 بدائرة قسم الزهور، حيث أحرز المتهم خليل السيد محمود حسن ويبلغ من العمر 31 عاما ويعمل سماك، بقصد الاتجار جوهرا مخدرا لنبات الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.


وشهد مازن عاطف نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد بأنه بضبط وتفتيش المتهم بإذن من النيابة العامة عثر بحوزته على ١٥ كيسا لنبات الحشيش والبانجو المخدرين، ومبلغ مالي وهاتف وحموله بمواجهته أقر باحراز المواد المخدرة للاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف المحمول للتواصل مع العملاء.

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وشهد عاصم عادل نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد بأن تحريات أسفرت عن قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، فاستصدر لذلك اذنا من النيابة العامة لضبطه، وانتدب الشاهد الاول لتنفيذه.


وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات 15 كيسا لنبات الحشيش والبانجو المخدرين، والمدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات.


حكمت محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة المتهم خليل السيد محمود حسن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وتغريمه مبلغ 100 الف جنيه عما أسند اليه، ومصادرة المخدر المضبوط، والزمته المصاريف الجنائية.

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