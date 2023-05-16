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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج 7 أصناف مخدرة في بورسعيد

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل قديس

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن 3 سنوات لمتهم يروج 7 أصناف مواد مخدرة ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 15 من شهر أكتوبر عام 2022 بدائرة قسم الضواحي والمتهم فيها إسلام أحمد راضي محمد حسن ويبلغ من العمر 31 عاما، حيث أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا لنبات الحشيش، والميثافيتامين، والكربوكسميد اندازول، والحشيش، والانفيتامين، والترامادول، والبنزو هيكسول.

وشهد أحمد أبو بكر عبده نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الضواحي بمحافظة بورسعيد بأنه بضبط المتهم باذن محرزا سيجارة اشتم رائحتها تشبه رائحة احتراق جوهر الحشيش، باستطلاع مصدرها تبين تدخين المتهم لها ومحرزا 52 كيسا لنبات الحشيش المخدر، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على ثلاث لفافات لجوهر الميثافيتامين المخدر، وعثر بحوزته على 27 لفافة لجوهر والكربوكسميد اندازول المخدر، و7 اقراص للبنزوهيكسول المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر باحرازها للاتجار والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف للاتصال بالعملاء.


وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمواد مخدرة مدرجة بجداول المخدرات، كما ثبت من تقرير مستشفى السلام بمحافظة بورسعيد  أن العينة الماخوذة من المتهم ايجابية الانفيتامين المخدر.

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لذا حكمت محكمة جنايات بورسعيد حضوريا بمعاقبة اسلام أحمد راضي محمد حسن بالسجن المشدد لمده ثلاث سنوات وتغريم ومبلغ 10 الاف جنيها عما أسند اليه، ومصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف الجنائية.

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