جنايات بورسعيد تستبدل عقوبة سجن عاطل يتعاطى المخدرات بالإيداع بمصحة للعلاج

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين عمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن لمدة عام على عاطل يتعاطى المخدرات، واستبدال العقوبة بالإيداع بمصحة للعلاج من المخدرات.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 17 من شهر أكتوبر عام 2022 بدائرة قسم الزهور بمحافظة بورسعيد، والمتهم فيها إبراهيم محمد إبراهيم رمضان خليفة عاطل، حيث أحرز مخدرا للحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقد أبلغت عنه أمه بعد تعرضها للضرب علي يديه بسبب تعاطي المخدرات.

وشهد وائل عثمان طبيب بشري بمستشفى السلام أنه بسحب عينة بول من المتهم لتحليلها وردت نتيجة التحليل إيجابية لجوهر الحشيش المخدر، وشهد محمود حسام نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الزهور بأن تحرياته أسفرت عن تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر.

وثبت من تقرير مستشفى السلام بمحافظة بورسعيد والخاص بالمتهم، أن عينة البول الخاصة به وردت نتيجة تحليلها إيجابية لجوهر الحشيش المخدر، والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

حكمت محكمة جنايات بورسعيد حضوريا بمعاقبة إبراهيم محمد إبراهيم رمضان خليفة بالسجن مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه.

وأمرت المحكمة بايداع المحكوم عليه إحدى دور علاج الإدمان المختصة لمدة العقوبة المقضي بها، وايقاف عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدا من تاريخ صدور الحكم، ومصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف الجنائية.