تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال رصف وتطوير شارع الجمهورية بمدينة بورفؤاد، والذي يأتي ضمن خطة تطوير موسعة تشهدها احياء محافظة بورسعيد مؤخرا لتحقيق الواجهة الحضارية والسيولة المرورية، رافقه خلالها الجهات المنفذة للمشروع.

وأكد محافظ بورسعيد على تواصل العمل في تطوير ورصف شارع الجمهورية بمدينة بورفؤاد ، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تتضمن إعادة رصف الشارع وزيادة معدلات الإضاءة وتجميل جانبي الطريق فضلا عن أعمال تخطيط ووضع العلامات الإرشادية، لافتا الى أن الأعمال تجرى على أعلى مستوى، في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي مدينة بورفؤاد .

محافظ بورسعيد يتابع أعمال رصف وتطوير شارع الجمهورية بمدينة بورفؤاد| صور IMG-20230516-WA0078 IMG-20230516-WA0077 IMG-20230516-WA0073 IMG-20230516-WA0076 IMG-20230516-WA0075 IMG-20230516-WA0074 IMG-20230516-WA0071 IMG-20230516-WA0070 IMG-20230516-WA0065 IMG-20230516-WA0064

ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل، لأهمية الطريق الحيوية، مشيرا إلى تواصل جهود الأجهزة التنفيذية في تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ضمن الخطة الموسعة للارتقاء بمنظومة الطرق بمحافظة بورسعيد وتحقيقا للمظهر الحضاري و السيولة المرورية في حركة السيارات والمواطنين.