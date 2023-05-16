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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع أعمال رصف وتطوير شارع الجمهورية بمدينة بورفؤاد| صور

محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع أعمال رصف وتطوير شارع الجمهورية بمدينة ب

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم،  أعمال رصف وتطوير شارع الجمهورية بمدينة بورفؤاد،  والذي يأتي ضمن خطة تطوير موسعة تشهدها احياء محافظة بورسعيد مؤخرا لتحقيق الواجهة الحضارية والسيولة المرورية،  رافقه خلالها الجهات المنفذة للمشروع.

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وأكد محافظ بورسعيد على تواصل العمل في تطوير ورصف شارع الجمهورية بمدينة بورفؤاد ، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تتضمن إعادة رصف الشارع وزيادة معدلات الإضاءة وتجميل جانبي الطريق فضلا عن أعمال تخطيط ووضع العلامات الإرشادية،  لافتا الى أن الأعمال تجرى على أعلى مستوى،  في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي مدينة بورفؤاد .

محافظ بورسعيد يتابع أعمال رصف وتطوير شارع الجمهورية بمدينة بورفؤاد| صور

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ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل،  لأهمية الطريق الحيوية، مشيرا إلى تواصل جهود الأجهزة التنفيذية في تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ضمن الخطة الموسعة للارتقاء بمنظومة الطرق بمحافظة بورسعيد وتحقيقا للمظهر الحضاري و السيولة المرورية في حركة السيارات والمواطنين.

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