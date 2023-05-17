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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لا شكاوى من صعوبة الأسئلة بامتحان هندسة إعدادية بورسعيد

لا شكاوى من صعوبة
لا شكاوى من صعوبة الأسئلة بامتحان هندسة اعدادية بورسعيد

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة، التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد اليوم، عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لمتابعة انتظام سيرها في ثالث أيامها رفقة محمود بدوي مدير عام التعليم العام وعزيزة رفعت مدير إدارة شرق التعليمية.

وذكرت وكيل أول الوزارة أن الجولة شملت مدرسة بورسعيد الرسمية للغات والتي تضم 16 لجنة فرعية تشمل 295 طالبا وطالبة من نفس المدرسة بالإضافة لمدرسة عمر بن الخطاب الرسمية لغات وكذلك مدرسة بورسعيد الإعدادية للبنين والتي تضم  22 لجنة فرعية تشمل 467 طالبا.

لا شكاوى من صعوبة الأسئلة بامتحان هندسة اعدادية بورسعيد

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وأشادت الدكتورة هالة عبد السلام بانتظام سير الامتحانات وهدوء اللجان بالمدرستين موجهة بضرورة الاهتمام وتوفير الأجواء المناسبة لطلاب اللجان الخاصة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت وكيل أول وزارة التعليم بمحافظة بورسعيد أنه غرف العمليات لم ترصد أي شكاوى طلابية من صعوبة أسئلة مادة الهندسة لافتة إلى أن جميع أسئلة الامتحان جاءت من الكتاب المدرسي متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

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جدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد اليوم يؤدون الامتحان مادة الهندسة بالفترة الأولى إلى جانب امتحان مادة التربية الفنية بالفترة الثانية خلال فترة زمنية من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا.

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