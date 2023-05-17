بعد واقعة تسمم التلاميذ.. وكيل تعليم بورسعيد تترأس اجتماعا طارئا لمسئولي المديرية

عقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، اجتماعا طارئا للجنة التعليم الخاص فى تطور سريع لاجراءات المديرية عقب إصابة عدد من التلاميذ بتسمم خلال حفل عيد ميلاد بمدرسة الرسالة أمس ، وعدم اتباع المدرسة إجراءات السلامة للتلاميذ وتطبيق القواعد و القوانين .

واستهدف أصحاب ومديري وممثلي المدارس الخاصة بمحافظة بورسعيد ، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد والي وكيل المديرية والأستاذة حنان عثمان مدير إدارة التعليم الخاص والأستاذ غريب عطية مدير إدارة الشئون القانونية والأستاذة ستوتة عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوي المركزي والأستاذ محمد رفعت مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي.

وخلال كلمتها، رحبت الدكتورة هالة عبد السلام بالحضور ، لافتة إلى أن التعليم الخاص شريك أساسي في المنظومة التعليمية بمحافظة بورسعيد تحت إشراف وتبعية ديوان عام المديرية والإدارات التعليمية التابعة لها كل مدرسة خاصة.

وكيل تعليم بورسعيد التعليم الخاص شريك أساسي في المنظومة التعليمية IMG-20230517-WA0032 IMG-20230517-WA0033 IMG-20230517-WA0031 IMG-20230517-WA0030

وشددت الدكتورة هالة عبد السلام ، على جميع الحضور بضرورة اتباع الإجراءات المنصوص عليها حال إجراء أو عقد أي فاعلية داخل المدارس الخاصة ، واستيفاء كافة الموافقات الصادرة من الإدارات المعنية بديوان المديرية وأقسام الإدارات التعليمية التابعة لها تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.