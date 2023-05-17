رئيس جامعة بورسعيد يفتتح المؤتمر الدولي لأعمال المستشرق الإيطالي جوزيبي سكاتولين

افتتح اليوم الأستاذ الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد المؤتمر الدولي بعنوان: المستشرق جوزيبي سكاتولين، باحث إيطالي في العالم الإسلامي لأكثر من ٥٠ عاماً: دراساته وبحوثه في التصوف الإسلامي.

وشارك رئيس جامعة بورسعيد عن طريق الفيديو كونفرنس بحضور ماتيو ماريا زوبي - الوزير الكاردينال ورئيس مؤسسة C.E.I، والأستاذ الدكتور ماركو رزي - رئيس قسم الدراسات الدينية بالجامعة الكاثوليكية بميلانو، والأستاذ الدكتور راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور بدر عبد العزيز - عميد كلية الآداب بجامعة بورسعيد، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب ببورسعيد.

عقد المؤتمر بمقر كلية الآداب بالجامعة الكاثوليكية بميلانو، والمؤتمر يضم أوراق بحثية بثلاث لغات: الإيطالية، العربية، الإنجليزية.



وتناول المؤتمر محاور عديدة من أهمها الاستشراق والتصوف والحوار الديني في عصر العولمة، الأبعاد التاريخية والفلسفية للحوار الديني عند المستشرق الإيطالي جوزيبي سكاتولين، والتحديات الأخلاقية والسياسية المعاصرة قراءة في فلسفة جوزيبى سكاتولين.



وخلال كلمته اكد رئيس جامعة بورسعيد شعوره بالسعادة لذلك التعاون المثمر وتلك الشراكة البحثية العالمية الرائدة .

وأكد رئيس جامعة بورسعيد حرص الجامعة على التعرف الدائم على كل الثقافات والمشاركة في المؤتمرات التي تضيف لابنائها من أعضاء هيئة التدريس والذي ينعكس بدوره على خبراتهم العلمية والعملية.