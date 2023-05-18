زوجتى تروج لمنتجاتي| تفاصيل اعترافات المتهم بصناعة تورتة سممت تلاميذ "رسالة بورسعيد"

قررت نيابة بورسعيد العامة حبس المتهم بصناعة التورتة التى أصابت تلاميذ مدرسة الرسالة بالتسمم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كان ضباط البحث الجنائي بقسم شرطة ضواحي بورسعيد برئاسة الرائد أحمد مسعد نجحوا فى ضبط صانع التورتة وزوجته وبمواجهتهم اقرت الزوجة بانها المسؤلة عن الترويج للمنتجات التى يقوم بصناعتها زوجها وليس لها علاقة بالتصنيع.



وأكد الزوج خلال اعترافاته بأنه من قام بتصنيع التورتة ولم يتخيل أن تتسبب فى تلك الكارثة مشير أنه يعمل فى تصنيع الحلويات وأن زوجته من تقوم بالتسويق وليس لها علاقة بالتصنيع .

وجاءت تحريات ضباط البحث الجنائي لتؤكد أقوال المتهمين والعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم ٤ أيام.

مباحث الضواحى تتوصل للجانى صانع التورته وزوجته

كانت التحقيقات الأولية التى أجراها الرائد أحمد مسعد رئيس مباحث الضواحى بمحافظة بورسعيد كشفت أن سبب تسمم تلاميذ مدرسة الرسالة يرجع إلى تناولهم تورته عيد ميلاد داخل المدرسة .



وبينت تحريات ضباط مباحث ضواحي بورسعيد من خلال أقوال أولياء أمور التلاميذ المصابة بالتسمم فى محضر رسمى أن أبنائهم تناولوا تورته عيد ميلاد احضرتها ولية امر إحدى التلميذات داخل المدرسة للاحتفال بعيد ميلادها .



وأكد أولياء أمور تلاميذ بورسعيد المصابين بالتسمم أن أبنائهم ظهر عليهم الاعياء فور عودتهم مباشرة فهرعوا بهم إلى المستشفي ليجدوا زميلة أبنائهم أيضا مصابة بنفس الأعراض.



اشترت تورتة اون لاين للاحتفال بعيد ميلاد نجلتها فى بورسعيد فاصيب وزملائها بالتسمم



وسؤال والدة التلميذة أكدت انها اشترت التورته اون لاين من إحدى صفحات النت وتسلمتها وهربت بها للمدرسة للاحتفال بعيد ميلاد نجلتها ولم تكن تتوقع ماحدث.

وبالاتصال بالرقم الخاص بصفحة الفيس بوك نفي علاقته بالتورته او ولية او ولى امر التلميذة فى مشهد اذهل جميع الحضور .



هذا وتواصل أجهزة البحث بمديرية أمن بورسعيد تحرياتها حول الواقعة وملابساتها .



تعليم بورسعيد يحيل واقعة تسمم تلاميذ بمدرسة الرسالة للتحقيق



ومن جانبها أحالت الدكتورة هالة عبدالسلام وكيل أول وزارة التعليم بمحافظة بورسعيد إدارة مدارس الرسالة للتحقيق فى واقعة تسمم تلاميذ نتاج تناول أطعمة داخل المدرسة .



وكشفت المعلومات الأولية الواردة لوكيل تعليم بورسعيد أن التلاميذ المصابين بالتسمم تناولوا أطعمة استقدمتها إحد أولياء الأمور من خارج المدرسة للاحتفال بعيد ميلادها فاصيبت وزملائه بالتسمم ونقلوا تباعا إلى مستشفيات بورسعيد



وأوضحت وكيلة تعليم بورسعيد إصدارها تعليمات عاجلة بأحالة الواقعة للتحقيق وتشكيل لجنة عاجلة برئاسة حنان عثمان مدير التعليم الخاص لمباشرة اعمالها واعداد تقرير تفصيلي لاتخاذ كافة القرارات اللازمة ومحاسبة المقصرين.

وشددت وكيل تعليم بورسعيد أن إدارة المدرسة لم تحصل على اي موافقات بهذا الشأن مما يعد مخالفة للقانون.



وقالت وكيل أول وزارة التعليم فى بورسعيد على أولياء الأمور أن يتأكدوا أن أبنائهم أمانة فى اعناقنا والمهم الأن أن نطمئن على سلامتهم جميعا اما حساب المقصرين فلا محالة من التغاضي عنه.



هذا واستقبلت مستشفي النصر التخصصي التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد عدد من حالات التسمم لتلاميذ بادعاء تناول أطعمة داخل مدرسة الرسالة وجارى العمل على اسعافهم.



وأوضحت إدارة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد أن جميع الحالات المصابة مستقرة وتخضع لاشراف مباشر من الدكتور مصطفى شعبان مدير الرعاية الصحية بقطاع القناة والمشرف على رعاية بورسعيد .

ولفت إدارة رعاية بورسعيد الصحية خروج جميع التلاميذ عقب تحسن حالتهم واستقرارها وعدم وجود مايستلزم بقائهم بالمستشفي



ومن جانبه شكل الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة فى بورسعيد لجنة من الطب الوقائي لسحب عينات من المصابين واعداد تقرير كامل عن الواقعة.

كان أولياء أمور التلاميذ بأجراء تحقيقات عاجلة ومحاسبة المقصرين تجاه تعريض أولادهم للخطر داخل الحقل التعليمي .



وكيل أول الوزارة تترأس اجتماعا طارئا للجنة التعليم الخاص

وفى ذات السياق ترأست الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، اجتماعا طارئا للجنة التعليم الخاص استهدف أصحاب ومديري وممثلي المدارس الخاصة بالمحافظة وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ أحمد والي وكيل المديرية والأستاذة حنان عثمان مدير إدارة التعليم الخاص والأستاذ غريب عطية مدير إدارة الشئون القانونية والأستاذة ستوتة عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوي المركزي والأستاذ محمد رفعت مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي.

وخلال كلمتها، رحبت الدكتورة هالة عبد السلام بالحضور لافتة إلى أن التعليم الخاص شريك أساسي في المنظومة التعليمية بالمحافظة تحت إشراف وتبعية ديوان عام المديرية والإدارات التعليمية التابعة لها كل مدرسة خاصة.

وشددت الدكتورة هالة عبد السلام على جميع الحضور بضرورة اتباع الإجراءات المنصوص عليها حال إجراء أو عقد أي فاعلية داخل المدارس الخاصة واستيفاء كافة الموافقات الصادرة من الإدارات المعنية بديوان المديرية وأقسام الإدارات التعليمية التابعة لها تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.