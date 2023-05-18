عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اشتعلت بها النيران فجأة.. تفاصيل حريق مقابر بورسعيد القديمة

حريق مقابر بورسعيد
حريق مقابر بورسعيد

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد من السيطرة على حريق اندلع بأحد المدافن بمقابر بورسعيد القديمة.


كانت قوات إطفاء بورسعيد برئاسة العميد هانى المهدى تلقت بلاغ باندلاع حريق داخل مقابر بورسعيد القديمة باب ٣ .

تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ ز السيطرة عليه واخماده قبل امتداد الي المدافن المجاورة.  

رئيس جامعة بورسعيد يفتتح المؤتمر الدولي لأعمال المستشرق الإيطالي جوزيبي سكاتولين

دورات تدريبية للعاملين في المؤسسات الحكومية وأحياء بورسعيد

وأكد فوزى الوالى رئيس حى الزهور بمحافظة بورسعيد و الواقع المقابر تحت اشرافه أنه لم يتم معرفة اسباب الحريق نظرا لان النيران اشتعلت بتكعيبه خشب أعلى إحدى المدافن.  

حريق مقابر بورسعيد

received_126722470414573
received_126722470414573
received_148363401549852
received_148363401549852
received_1283426432600191
received_1283426432600191
received_944549400151990
received_944549400151990
received_1010582480349469
received_1010582480349469


واضاف رئيس حى زهور بورسعيد أن المشرفين على المقابر هرعوا على تصاعد السنة النيران من داخل المدافن وابلغوا غرفة عمليات الحى و الحماية المدنية وحاولوا اخماد النيران لحين وصول سيارات الحماية المدنية و السيطرة عليها .


وأكد رئيس حى الزهور أن الحريق لم يسفر عنه أى إصابات او خسائر سوى التكعيبة الخشبية التى احترقت عن كاملها أعلى المدفن . 

بورسعيد أخبار حوادث بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد الحماية المدنية قوات الحماية المدنية محافظة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الزمالك.. أزمة كبيرة تضرب مباراة الأهلي والترجي القادمة ..تفاصيل

انخفاض أسعار الذهب الأن.. وعيار 21 مفاجأة

تحقيق في وزارة الشباب والرياضة بسبب إمام عاشور

هل يجوز الدفن ليلا؟ احذر 3 أوقات لا تدفن فيها الميت

عنبر 8 غرب.. أين ذهب قاتل مهندس التجمع بعد جريمته البشعة؟

الفرق كبير .. مي كساب قبل وبعد خسارة الوزن بنفس الفستان |شاهد

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

عقب رحيله عن أهلي جدة.. موسيماني يقترب من قيادة الزمالك

ترشيحاتنا

تركيا وروسيا تبحثان الخطوات اللاحقة في إطار صفقة الحبوب

الحق قدم .. وظائف خالية بتلك الوزارات

السعودية .. نيوم تستثمر 7.5 مليار ريال لتطوير مينائها

نشرة الحوادث.. حكاية قاتل مهندس التجمع في عنبر 8 غرب.. ومأساة ممرضة أكتوبر.. تفاصيل النصب على فنان شهير

عقب عملية التكميم .. إطلالات مى كساب قبل وبعد

مفاجأة مدوية .. كارتيرون وموسيماني ضمن ترشيحات الزمالك لخلافة أوسوريو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب من الخيال.. بعد سنوات أب يعثر على طفلته بطريقة غريبة

أغنية أم استعراض| لماذا سار محمد رمضان بالجمل في شوارع أمريكا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الشعير

طريقة عمل أصابع البطاطس الكرسبي

فيديو

أوهموه بشراء الشقة.. تفاصيل النصب على الفنان صبري عبد المنعم

الزمالك في أولوياته.. 5 وجهات لـ موسيماني مدرب الأهلي السابق

هزة أرضية يومية .. سر كثرة الزلازل الفترة الأخيرة | هل نقلق ؟

ريحته زي الزفت.. البلوجر سارة هاني تتعرض لانتقادات لهذا السبب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ