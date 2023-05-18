اشتعلت بها النيران فجأة.. تفاصيل حريق مقابر بورسعيد القديمة

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد من السيطرة على حريق اندلع بأحد المدافن بمقابر بورسعيد القديمة.



كانت قوات إطفاء بورسعيد برئاسة العميد هانى المهدى تلقت بلاغ باندلاع حريق داخل مقابر بورسعيد القديمة باب ٣ .

تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ ز السيطرة عليه واخماده قبل امتداد الي المدافن المجاورة.

وأكد فوزى الوالى رئيس حى الزهور بمحافظة بورسعيد و الواقع المقابر تحت اشرافه أنه لم يتم معرفة اسباب الحريق نظرا لان النيران اشتعلت بتكعيبه خشب أعلى إحدى المدافن.

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واضاف رئيس حى زهور بورسعيد أن المشرفين على المقابر هرعوا على تصاعد السنة النيران من داخل المدافن وابلغوا غرفة عمليات الحى و الحماية المدنية وحاولوا اخماد النيران لحين وصول سيارات الحماية المدنية و السيطرة عليها .



وأكد رئيس حى الزهور أن الحريق لم يسفر عنه أى إصابات او خسائر سوى التكعيبة الخشبية التى احترقت عن كاملها أعلى المدفن .