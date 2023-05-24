كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء الثلاثاء، أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة عقب اعتماد النتيجة بنسبة نجاح 84.3%.

وأطلقت أمهات الأوائل الزغاريد فور إعلان أسماء أبنائهم ضمن قائمة الأوائل على مستوى المحافظة في ظل أجواء من الفرحة.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنظام "البابل شيت" والتصحيح المميكن، للعام الثاني على التوالي، حيث بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 13827 طالبا وطالبة موزعون على 69 لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص.

محافظ بورسعيد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية | شاهد IMG-20230524-WA0008 IMG-20230524-WA0007 IMG-20230524-WA0011 IMG-20230524-WA0013 IMG-20230524-WA0015 IMG-20230524-WA0014 IMG-20230524-WA0009 IMG-20230524-WA0012 IMG-20230524-WA0016 IMG-20230524-WA0017 IMG-20230524-WA0010 IMG-20230524-WA0004 IMG-20230524-WA0005 IMG-20230524-WA0006

حضر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وقيادات مديرية التربية والتعليم في بورسعيد.