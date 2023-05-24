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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية | شاهد

محافظ بورسعيد يكرم
محافظ بورسعيد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية | شاهد

كرم  اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء الثلاثاء، أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة عقب اعتماد النتيجة بنسبة نجاح 84.3%.

وأطلقت أمهات الأوائل الزغاريد فور إعلان أسماء أبنائهم ضمن قائمة الأوائل على مستوى المحافظة في ظل أجواء من الفرحة.

بورسعيد .. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.3%

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وأدى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنظام "البابل شيت" والتصحيح المميكن، للعام الثاني على التوالي، حيث بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 13827 طالبا وطالبة موزعون على 69 لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية  بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص.

محافظ بورسعيد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية | شاهد

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حضر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وقيادات مديرية التربية والتعليم في بورسعيد.

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