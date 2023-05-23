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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاعتماد والرقابة الصحية: هدفنا الأول أمن وسلامة المريض وحصوله على الخدمة بأعلى جودة

هيئة الاعتماد والرقابة
"هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ودورها في أمن وسلامة المرضى"

عقد فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR بمحافظة بورسعيد ندوة تعريفية تحت عنوان "هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ودورها في أمن وسلامة المرضى" بحضور طارق جاد رئيس اللجنة النقابية وعدد من مديري وأطباء المراكز الطبية بهيئة قناة السويس.

 

جاءت الندوة تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، بضرورة نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية وتوعية واعلام المجتمع بمستوي جودة الخدمات الصحية والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ودور الهيئة واختصاصاتها بالمنظومة.


وخلال الندوة استعرضت الدكتورة منال محمود، مدير عام الفرع منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد والمكونة من 3 هيئات (هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل) ودور المنظومة في توفير الحماية الطبية لجميع أفراد المجتمع.


وقدمت رئيس فرع الاعتماد و الرقابة بمحافظة بورسعيد شرح مبسط عن دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR بمنظومة التأمين الصحي الشامل مشيرة إلى حصول معايير الهيئة على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الاسكوا).

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وأوضحت رئيس فرع بورسعيد للاعتماد والرقابة أن للهيئة دور رقابي لضمان أمن وسلامة المرضى واستمرار تقديم خدمات صحية لهم بمستوى عال من الجودة، ويتم من خلال الزيارات الرقابية للمنشآت الصحية المعتمدة وفقا لمعايير الهيئة، بالإضافة إلى قياس رضا المتعاملين ومقدمي الخدمة لجميع المنشآت الصحية المسجلة أو المعتمدة للوصول إلى مستوى رضا المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل والمشكلات التي قد تواجههم والسعي لإيجاد الحلول المناسبة.

"هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ودورها في أمن وسلامة المرضى" ندوة للمراكز الطبية

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وأضافت الدكتورة مدير عام فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد أن معايير الهيئة تهتم بالمقام الأول بأمن وسلامة المريض وحصوله على الخدمة الصحية بأعلى جودة فضلاً عن ضمان تقليل تجنب الأخطاء في الرعاية الصحية 
تفاعل الحضور بالندوة من خلال مناقشات مفتوحة حول منظومة التأمين الصحي الشامل وتم الرد على جميع الأسئلة والاستفسارات.

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