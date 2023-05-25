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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم بورسعيد: حققنا السبق في إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عن باقي المحافظات

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد تكرم مديري مدارس أوائل الشهادة الإعدادية

كرمت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، مديري مدارس أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ وذلك بنادي المعارف الرياضي للعاملين بالتربية والتعليم ببورسعيد.

جاء ذلك بحضور محمود بدوي مدير عام التعليم العام ومحمد رفعت مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي والدكتورة سوزان بغدادي مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات وحنان عثمان مدير إدارة التعليم الخاص، والسيد متولي مدير إدارة التربية الخاصة.

وأكدت وكيل أول الوزارة، أن تعليم بورسعيد حقق إنجازا غير مسبوق بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عقب انتهاء أداء الامتحانات بيوم واحد فقط، لافتة إلى أن الفضل في ذلك يرجع للتصحيح المميكن للورقة الامتحانية بنظام البابل شيت.

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وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن محافظة بورسعيد تنفرد بتحقيق الصدارة على محافظات الجمهورية كونها أول محافظة تعلن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.3٪ عقب إعتمادها من محافظ بورسعيد أمس في إحتفالية ضخمة تم من خلالها تكريم أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.

وكيل تعليم بورسعيد تكرم مديري مدارس أوائل الشهادة الإعدادية بنادي المعارف الرياض

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ووجهت وكيل تعليم بورسعيد الشكر والتقدير لجميع مديري المدارس المحتفى بهم لما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي وصولا لتتويج طلاب مدارسهم وفوزهم بالمراكز الأولى على مستوى المحافظة في نتيجة الشهادة الإعدادية متمنية لهم دوام التقدم والرقي.

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