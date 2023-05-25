تعليم بورسعيد: حققنا السبق في إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عن باقي المحافظات

كرمت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، مديري مدارس أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ وذلك بنادي المعارف الرياضي للعاملين بالتربية والتعليم ببورسعيد.

جاء ذلك بحضور محمود بدوي مدير عام التعليم العام ومحمد رفعت مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي والدكتورة سوزان بغدادي مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة للغات وحنان عثمان مدير إدارة التعليم الخاص، والسيد متولي مدير إدارة التربية الخاصة.

وأكدت وكيل أول الوزارة، أن تعليم بورسعيد حقق إنجازا غير مسبوق بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عقب انتهاء أداء الامتحانات بيوم واحد فقط، لافتة إلى أن الفضل في ذلك يرجع للتصحيح المميكن للورقة الامتحانية بنظام البابل شيت.

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن محافظة بورسعيد تنفرد بتحقيق الصدارة على محافظات الجمهورية كونها أول محافظة تعلن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.3٪ عقب إعتمادها من محافظ بورسعيد أمس في إحتفالية ضخمة تم من خلالها تكريم أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.

وكيل تعليم بورسعيد تكرم مديري مدارس أوائل الشهادة الإعدادية بنادي المعارف الرياض IMG-20230525-WA0032 IMG-20230525-WA0031 IMG-20230525-WA0034 IMG-20230525-WA0033 IMG-20230525-WA0035 IMG-20230525-WA0036 IMG-20230525-WA0037 IMG-20230525-WA0026 IMG-20230525-WA0027 IMG-20230525-WA0024 IMG-20230525-WA0025 IMG-20230525-WA0028 IMG-20230525-WA0029 IMG-20230525-WA0030

ووجهت وكيل تعليم بورسعيد الشكر والتقدير لجميع مديري المدارس المحتفى بهم لما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي وصولا لتتويج طلاب مدارسهم وفوزهم بالمراكز الأولى على مستوى المحافظة في نتيجة الشهادة الإعدادية متمنية لهم دوام التقدم والرقي.