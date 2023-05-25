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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كامل أبو علي يثمن دور محافظ بورسعيد في مساندة النادي المصري

صدى البلد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمكتبه اليوم، الخميس، رئيس النادى المصرى كامل أبو علي، وذلك بحضور نائبى رئيس المصرى الحسينى أبو قمر ورجب عبد القادر، والمشرف على الشئون الإدارية بالنادى اللواء محسن شتا. 

وخلال اللقاء، تابع محافظ بورسعيد مع قيادات المصرى تطورات الأوضاع الإدارية والمالية والتنظيمية بالنادى، ومستجدات البرنامج الزمنى لتنفيذ مشروع الاستاد الجديد.

 وأشاد محافظ بورسعيد بإجمالى أداء الفريق الأول بالمصرى بمبارياته الأخيرة بالدورى والكأس، مشيرا إلى أهمية تكاتف مشجعى وأعضاء النادى خلف الإدارة واللاعبين وجهازهم الفنى لإحراز النتائج المأمولة لإنهاء الموسم الحالى بشكل يسعد جماهير بورسعيد. 

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وجدد محافظ بورسعيد دعمه المالى والمعنوى للنادى المصرى وثقته فى مجلس الإدارة ورئيسه كامل أبو علي، الذى يكن له كل الاحترام والتقدير، ويتمنى له التوفيق فى مهمة قيادة المصرى لتحقيق آمال وأمنيات محبيه المخلصين. 

ابو على يعرب عن شكرة وتقديرة لمحافظ بورسعيد للدعم المالى للنادى والاستاد الجديد

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فى المقابل، وجه رئيس المصرى كامل أبو علي الشكر والتقدير للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مثمنا دوره فى مساندة النادى المستمرة ووفائه بوعوده دعم الفريق الأول وقطاعات النادى الإدارية والفنية، ودعم مشروع إنشاء الاستاد الجديد ومتابعته لخطوات التنفيذ طبقا للبرنامج الزمنى.

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