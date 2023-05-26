عقب تراجعه عن الاستقالة مجلس المصري يعاود اجتماعاته برئاسة كامل أبو علي

عاود مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي عقد اجتماعه الدوري عقب تراجع أبوعلى عن تقديم استقالته.

جاء الاجتماع فى المقر الإدارى للمجلس بمحافظة بورسعيد بحضور جميع أعضاء مجلس المصري، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة كافة المستجدات على جميع الأصعدة داخل القلعة الخضراء.



واستعرض مجلس المصري الموقف التنفيذي للأعمال الانشائية بمشروع ستاد النادي المصري الجديد وذلك في ضوء الجولة التفقدية التي قام بها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ومعه مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي للاستاد أمس الخميس .

وأبدى مجلس المصري سعادته بشأن الخطوات التنفيذية الفعلية على أرض الواقع ، والتي تبشر بالخير خاصة مع تأكيد مسئولي شركة وادي النيل باتمام المشروع خلال خمسة عشر شهرا.

ووجه مجلس إدارة النادي أيضا شكره للمهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل على المجهودات التي تمت خلال الفترة الماضية والتي ظهرت ثمارها المرجوة بشكل مبشر بالخير.

كما عرض كامل أبو علي خلال الاجتماع أيضا التصور الكامل للمنطقة الاستثمارية بمنطقة الاستاد ، والذي تم التشاور حوله مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وكذلك مع عدد من الجهات المعنية وذلك للوصول إلى الاستغلال الأمثل لتلك المنطقة التي ستعد حجر الزاوية في توفير كافة الموارد المادية اللازمة للنادي المصري خلال السنوات المقبلة.



وعلى صعيد آخر ، جدد مجلس إدارة النادي المصري ثقته في الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق وجهازه الفني المعاون ، واتفق المجلس على تقديم كافة أوجه الدعم للجهاز الفني والفريق على أن يتم تقييم المرحلة عقب نهاية الموسم الكروي.



وأكد المجلس كذلك، عدم وجود أي نية للتفريط في أي من العناصر الأساسية والمؤثرة بالفريق الأول ، مع التأكيد على تجديد عقود اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء وذلك بعد الرجوع لتقرير الجهاز الفني بشأن كافة اللاعبين

كما أكد مجلس المصري أيضا تشاور لجنة الكرة مع الجهاز الفني لدراسة المراكز المطلوب تدعيمها ووضع قائمة باللاعبين المطلوب التعاقد معهم في تلك المراكز للبدء في عملية التفاوض عقب نهاية الموسم.

وعلى صعيد الاستعداد للموسم المقبل، بدأ مجلس إدارة النادي في دراسة كافة العروض المقدمة من شركات الملابس الرياضية والخاصة بقميص الفريق الأول للموسم المقبل وذلك لاختيار الأفضل منها بالشكل اللائق بالقلعة الخضراء.

كما أكد المجلس على دعم اللجنة المشكلة للإشراف على اختبارات قطاع الناشئين وذلك بهدف الوصول إلى أفضل العناصر القادرة على تمثيل النادي المصري.

وعلى صعيد الأكاديميات.

وقرر مجلس إدارة المصري التوسع في إنشاء الأكاديميات الخاصة بالبراعم في كافة الألعاب الفردية وكذلك كرة القدم، على أن يتم انتقاء العناصر المتميزة للبدء في تكوين فرق للنادي المصري في كافة الألعاب الفردية.

وعلى الجانب الإداري، أكد المجلس ضرورة إعادة صياغة المنظومة الإدارية والمالية بالنادي وتطويرها من خلال الاستعانة بالخبرات اللازمة لتسيير العمل بالنادي على الوجه الأمثل.