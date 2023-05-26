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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السوق الجديد | إشادة واسعة من زائري بورسعيد بتوافر الأسماك بأنواعها بأسعار مناسبة

إشادة واسعة من زائري
إشادة واسعة من زائري بورسعيد بتوافر الأسماك بأسعار مناسبة

شهد سوق السمك الجديد بحي العرب ، اليوم،  إقبالا كبيراً من المواطنين بمحافظة بورسعيد ومن المحافظات الأخرى، وذلك خلال العطلة الأسبوعية، حيث يتكرر مشهد زيارة الالاف من المواطنين من بورسعيد والمحافظات المجاورة للسوق خلال إجازة نهاية الأسبوع منذ افتتاحه .

وأكد عدد من زائري بورسعيد أن سوق السمك اكتسب شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأحد أهم المناطق الخدمية التي يتوجه إليها الزائرون لتناول الغذاء بعد جولتهم بمدينة بورسعيد، فضلا عن شراء مختلف أنواع الأسماك ذات الأسعار المتميزة  ، حيث يعتبر سوق الأسماك الجديد سوقًا خدميًا متكاملًا لكل أهالي بورسعيد ونقلة كبرى لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن.

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وأكد المواطنون من محافظة بورسعيد أنه جرى إقامة سوق بورسعيد على أحدث مستوى عالمي،  مشيدين بالحفاظ على المستوى الحضاري للسوق وذلك نتيجة إدارته من خلال شركة متخصصة في أعمال الإدارة و الأمن والنظافة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.

إشادة واسعة من زائري بورسعيد بتوافر الأسماك المتنوعة بأسعار مناسبة

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ويعد سوق الأسماك الجديد واجهة حضارية لمدينة بورسعيد،  حيث تم تصميم السوق على أحدث طراز ويعد الاول من نوعه،  ويتوافد الآلاف يومياً على سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد والذي يُقام على مساحة 20.700 ألف متر مربع ويضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية

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