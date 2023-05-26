انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية في بورسعيد غدا

أكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أن 5156 طالب وطالبة سيؤدون امتحانات الدبلومات الفنية غدا بمحافظة بورسعيد في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

ونوهت وكيل تعليم بورسعيد بأن امتحانات الدبلومات الفنية فى بورسعيد تبدأ غدا السبت، من خلال 24 لجنة أساسية وتستمر حتى 8 يونيو القادم، لافتة إلى أن تعليم بورسعيد أعد الدعم اللوجيستي اللازم بتجهيز 10 إستراحات لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

وأضافت، هالة عبد السلام أن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنيه للعام الدراسي 2022 - 2023 فى بورسعيد للتعليم المزدوج 191 طالب وطالبة و1330 طالب وطالبة بالتعليم التجاري و 3332 طالب وطالبة بالتعليم الصناعي 3332 و303 طالب وطالبة بالتعليم الزراعي.

وذكرت وكيل تعليم بورسعيد، أن هناك تعليمات مشددة بمنع الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان لمنع الغش وتحقيقا لمبدا تكافؤ الفرص بين صفوف الطلاب دون تمييز مع تطبيق كافة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات بكل حزم.