مدينة سلام مصر| طفرة إنشائية تنموية في بورسعيد يعلن عنها المحافظ

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، مؤتمرا موسعا مع رؤساء مجالس النقابات المهنية وأعضاء النقابات والأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة، في إطار اللقاءات المستمرة بين محافظ بورسعيد و قطاعات المجتمع المختلفة، والتي تأتي بالتوازي مع سلسلة من الحوارات الوطنية والشبابية التي تعقدها الدولة المصرية مع جميع فئات المجتمع، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ، وعدد من القيادات التنفيذية وقطاع كبير من شباب الأحزاب وشباب الهيئات و القيادات الشبابية بمحافظة بورسعيد في عدد التخصصات.

وأشار محافظ بورسعيد لأهمية اللقاء من أجل التواصل مع أبناء بورسعيد حول مختلف القضايا، وذلك انطلاقا من المسئولية المشتركة بين القيادة السياسية وأبناء الوطن، مؤكدا على النهضة التي شهدتها الدولة المصرية بالرغم من الأزمة العالمية التي تشهدها كافة دول العالم، وذلك نتيجة العمل المخلص من كافة القيادات المعنية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واستعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، مشروعات الدولة المصرية على أرض بورسعيد خلال الأعوام الماضية، كما تناول خريطة المشروعات التنموية والخدمية، التي استهدفتها الدولة المصرية في جميع المجالات وكيفية تنفيذ هذه المشروعات خلال فترة وجيزة بسواعد أبناء المحافظة وبدعم القيادة السياسية المستمر.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة ببورسعيد ، وقال المحافظ خلال اللقاء، أن العالم أجمع يشيد بالإعجاز الذي حققته الدولة المصرية في كافة المجالات ، وأشار اللواء عادل الغضبان أن المحافظة حققت نهضة غير مسبوقة في كافة القطاعات، ففي مجال الصناعة عملت على توفير كافة سبل الراحة للمستثمرين ، وشهدت تنمية الصناعة جاءت نتيجة إقامة مشروعات عملاقة صناعية و تناول الإنجاز الصناعي الذي حققته بورسعيد بأيدي أبناء المحافظة، وكذلك إقامة كيانات صناعية عملاقة أصبحت داعم أساسي للاقتصاد وساهم في توفير العملة الصعبة وفتح مجالات مختلفة للعمل، فأصبحت بورسعيد في مصاف المدن الصناعية.

وتطرق المحافظ للحديث عن انطلاق شرارة التنمية بشرق بورسعيد، وأهمها إنشاء مدينة سلام مصر ، وإقامة أكبر محطة تحلية ، والمناطق اللوجيستية والصناعية وأكبر منطقة حرة ، بالإضافة لإنشاء أكبر ميناء محورى بشرق بورسعيد ، ومؤخرا تقدم ميناء بورسعيد إلى المركز العاشر عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات، والمركز الأول على مستوى موانىء الجمهورية.

وخلال كلمته، نوه المحافظ للإنجازات التي تشهدها المحافظة مؤخرا، ومنها إنشاء ستاد النادي المصري و الذي يعد حلما لأبناء المحافظة، فضلا عن مشروعات تطوير الطرق والمحاور بالمحافظة .

كما تناول "اللواء عادل الغضبان " المشروعات السياحية المطورة ببورسعيد ، و خطة ورؤية التطوير الاستراتيجية المستقبلية ببورسعيد والتى نفذت خطواتها الفعلية فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

وأشار المحافظ خلال اللقاء ، أن الاهتمام ببناء المواطن كان أهم أولويات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة، والتي تحققت من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمي، والمبادرات المختلفة الثقافية والتعليمية المختلفة.

وأوضح اللواء عادل الغضبان أن بورسعيد شهدت خلال سنوات قليلة إنجازات غير مسبوقة و منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبورسعيد كانت تكليفات الرئيس بإعادة تطوير بورسعيد وجعلها قاطرة التنمية لمصر و مدينة نموذجية.

وأكد محافظ بورسعيد ان الدولة تخطو خطوات ثابتة لمواجهة ٱثار الازمات العالمية ، وتطرق لأهمية الوعي بمتطلبات المرحلة الحالية والتعاون من أجل إنجاح خطط التنمية بالدولة المصرية، لافتا أن على الجميع العمل من أجل مصلحة الوطن في المقام الأول، موجها بأهمية نشر الوعي بين مختلف الفئات في المجتمع فالكل مسؤول وله دور في إنجاز خطط التنمية، وأوضح المحافظ أن على المواطن المصري أن يدرك أهمية المرحلة الراهنة وجهود الدولة المستمرة لتوفير حياة كريمة للمواطن وإنجاز خطط التنمية مع الحفاظ على الامن والامان والاستقرار الذي يعد الركيزة الأساسية للتنمية والتقدم، ودفع عجلة التنمية و الوقوف خلف القيادة السياسية، وعدم الانسياق خلف الشائعات.

ونوه المحافظ إلى أن الدولة المصرية أولت لمحافظة بورسعيد اهتماما خاصا في تنمية كافة المجالات حتى أصبحت أولى المحافظات في حجم الاستثمارات، وتعد المحافظة الأولى في أعمال التنمية، متطرقا للحديث حول مختلف المشروعات والتحديات التي جرى التغلب عليها لتحقيق المستوى الحالي، بدءًا من خطة الاهتمام بالمظهر الحضاري للمدينة، ومحاولة القضاء على أشكال التنميط والتجريف التي سادت المحافظة لفترات طويلة، وذلك من خلال مختلف الإنجازات العملاقة في كافة القطاعات.

وحرص محافظ بورسعيد على عقد حوار مفتوح مع رؤساء النقابات المهنية و الأحزاب و الإجابة على أطروحاتهم واستفسارتهم في العديد من القضايا، حيث استعرض محافظ بورسعيد شرحا تفصيليا لعدد من الموضوعات التي تهم الشارع البورسعيدي كأعمال تطوير الطرق، و المنظومة الصحية و وتشغيل الشباب والتعليم وغيرها من المجالات .

كما استمع محافظ بورسعيد للاراء المختلفة و استفسارتهم، وتطلعاتهم لمزيد من أعمال التنمية ، لافتا أن القيادة السياسية تؤمن بقدرات شباب مصر وتعمل على تأهيلهم وتمكينهم للمناصب القيادية الهامة للمشاركة في خطط التنمية التي تستهدفها الدولة في كافة الاتجاهات.

محافظ بورسعيد يلتقي بالنقابات IMG-20230530-WA0018 IMG-20230530-WA0017 IMG-20230530-WA0006 IMG-20230530-WA0009 IMG-20230530-WA0008 IMG-20230530-WA0012 IMG-20230530-WA0005 IMG-20230530-WA0007 IMG-20230530-WA0004 IMG-20230530-WA0002 IMG-20230530-WA0003

وأكد المحافظ أنه سيتم عقد هذا المؤتمر بصفة مستمرة للتعريف بما تشهده المحافظة من إنجازات ومشروعات وتوعيتهم للتصدي لمحاولات تضليل الافكار، فضلا عن الاستماع لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التي تشغلهم والإجابة عليها.