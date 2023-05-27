رئيس المصري: الاجتماع التأسيسي لرابطة الأندية الشعبية الأسبوع المقبل

أعلن كامل أبوعلى رئيس النادى المصري عن تأسيس رابطة الأندية الشعبية للحفاظ على وحدة الأندية الشعبية و الجماهيرية فى مختلف الأقسام.

و أكد رئيس المصري فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد خلال إجتماع بورسعيد أن الأندية الجماهيرية تحتاج إلى زيادة مميزاتها و عوائدها المالية حتى تستطيع مجاراة ما يحدث فى سوق الانتقالات و التطور الكبير الذى يحدث فى كرة القدم .

أضاف رئيس المصري أن فكرة إقامة الرابطة جاءت بعدما رأى كم المعاناة التى تعانى منها الأندية الجماهيرية و الشعبية فى تدبير احتياجاتها مشيراً إلى ضرورة حصول الأندية الجماهيرية على عائد مالى جيد من وراء البث التلفزيونى كما ان البطولة يكون لها رونق خاص فى وجود المباريات التى يكون فيها طرفى اللقاء من الأندية الجماهيرية و التى يكون مردود عالى فى نسب المشاهدة و المتابعة .

و من المقرر أن يبدأ الإجتماع التأسيسى للرابطة خلال الأسبوع المقبل بحضور أندية أسوان ، غزل المحلة ، الإسماعيلى ، الإتحاد السكندرى ، المصري .

و تعتمد بعض توجهات الرابطة على منح ميزات إضافية للأندية الشعبية من خلال تعديل بعض بنود قانون الرياضة و المساعدة على تأسيس الشركات الخاصة بالأندية و توزيع البث الفضائي بنسب عادلة للأندية الشعبية و الجماهيرية .